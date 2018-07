Le film tunisien “Dachra” à la Semaine Internationale de la Critique à Venise 2018

“Dachra”, nouveau film du réalisateur tunisien Abdelhamid Bouchnak sera projeté à la clôture de la compétition longs-métrages de la 33ème Semaine internationale de la Critique (SIC), section parallèle autonome de la Mostra internationale de Venise qui aura lieu du 29 août au 08 septembre 2018 en Italie.

Le line-up dévoilé lundi prévoit la projection de 9 neuf œuvres sorties en 2018 qui seront visibles au Festival international du film de Venise. Comme de tradition, sept films de fiction sélectionnés sont en compétition, en plus de deux films hors compétition. Cette année, l’Inde et la Tunisie sont représentées avec deux œuvres dont l’une prévue pour l’ouverture et l’autre pour la clôture de la SIC.

“Dachra”est un long-métrage qui retrace l’aventure de trois jeunes, Yasmine, étudiante en journalisme, et ses deux amis Walid et Bilel qui cherchent à élucider le mystère d’un vieux crime, commis il y a plus de 25 ans. Au milieu de nulle part, une femme avait été trouvée mutilée et presque morte. Une fois leur investigation terminée, ils vont se trouver dans une forêt où ils allaient découvrir un petit village isolé appelé “Dachra”. Coincé dans ce territoire inconnu, le trio va essayer de fuir l’horreur. Auront-ils réussi à s’échapper?

Après un premier court-métrage intitulé “Bonbon”, Abdelhamid Bouchnak revient avec ce long-métrage d’horreur qu‘il a co-produit avec Omar Ben Ali. Au casting de ce film de 108 minutes, figurent six acteurs et actrices ; Yasmine Dimassi, Aziz Jbali, Bilel Slatnia, Hela Ayed, Bahri Rahali et Hedi Majri.

Abdelhamid Bouchnak, jeune réalisateur tunisien natif de 1984 n’est que le fils du célèbre chanteur Lotfi Bouchnak. Ce diplômé de l’Ecole Supérieure de l’Audiovisuel et du Cinéma (ESAC) à Gammarth, a depuis 2012 produit et réalisé des vidéo-clips, des webseries et un sitecom à succès, “Hadokom” déjà diffusé sur une chaine privée tunisienne.

Pour l’ouverture de la SIC sera projeté le film “Tumbbad” des réalisateurs Rahi Anil Barve et Adesh Prasad. Ce film de 104 minutes est une coproduction entre l’Inde et la Suède.