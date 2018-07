600 participants aux NATEG Days 2018 à Monastir

Sous le signe ” Yes you can “, les huitièmes journées de l’association des ingénieurs tunisiens résidents en Amérique du Nord “NATEG Days 2018” se tiennent, au Palais des sciences à Monastir, du 20 au 22 juillet 2018.

Quelque 600 élèves ingénieurs des écoles tunisiennes participent à cet événement, outre 22 volontaires et représentants d’universités canadiennes.

Ces journées visent à inciter les jeunes à développer leurs compétences, à renforcer leur confiance en soi et à travailler en groupe.

Trois conférences et 27 ateliers sont inscrits au programme. Ils sont axés sur la nanotechnologie, la mécanique, l’espace, le big data et la communication.

NATEG (North American Tunisian Engineers Group) est une ONG créée, au lendemain de la Révolution de 2011, par un groupe d’ingénieurs et étudiants tunisiens en ingénierie résidents en Amérique du Nord. Elle se veut apolitique et sans but lucratif.