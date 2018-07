Tunisie – Météo : Températures en légère baisse comprises entre 31 et 36°c

Le temps est généralement peu nuageux mercredi, les nuages seront progressivement abondants l’après-midi sur les régions ouest avec cellules orageuses accompagnées de pluies isolées. Vent de secteur Est faible à modéré de 15 à 35 km/h et dépassant temporairement 60km/h sous orages.

La mer est houleuse sur le nord et peu agitée sur les autres côtes. Les températures sont en légère hausse et les maximales sont comprises entre 31 et 36°C sur les régions côtières Est, entre 37 et 43°C ailleurs et atteignent 46°C à l’extrême sud avec coups locaux de Sirocco.

Prévisions pour jeudi 19 Juillet 2018

Temps chaud et peu nuageux sur l’ensemble du pays. Les nuages seront progressivement abondants l’après-midi sur les régions ouest avec orages et pluies isolés.

Vent de secteur Ouest assez fort de 30 à 40 km/h près des côtes nord et faible à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs puis se renforçant relativement l’après-midi près des côtes Est.

Mer agitée sur le nord et peu agitée à agitée sur les autres côtes. Les températures seront en légère hausse et les maximales devraient être t comprises entre 33 et 38°C sur les régions côtières, entre 39 et 44°C sur le reste du pays et atteindront 47°C au sud-ouest avec coups de sirocco.