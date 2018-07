Finlande  : Une rencontre extraordinaire entre Trump et Poutine

Le président russe, Valdimir Poutine, rencontre son homologue américain, Donald Trump ce lundi 16 juillet 2018 dans la capitale finlandaise, à Helsinki.

Une occasion pour Moscou de renouer les liens avec Washington après la dégradation des relations depuis 2014.

Trump a tweeté que les relations entre la Russie et les Etats-Unis n’ont jamais été aussi tendues et cela à cause de la folie et de la stupidité.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 juillet 2018