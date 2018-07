Tunisie : Créer un front centriste pour gouverner pendant le prochain quinquennat (Karim Helali)

Karim Helali, président du bureau politique de Afek Tounes a souligné samedi l’importance de créer un front centriste sur la base d’un programme détaillé pour gouverner pendant le prochain quinquennat.

“Il faut tirer les enseignements des erreurs du passé. Les Tunisiens aspirent à la création de ce front, ils n’ont plus d’autres choix que le mouvement Ennahdha et son projet”, a-t-il lancé lors d’une conférence de presse organisée en marge de la réunion périodique du parti.

Il a indiqué que la réunion de son parti débattra des prochains rendez-vous politiques en 2019 et des échéances électorales qui pèsent sur la situation politique actuelle du pays.

Il faut engager une réflexion approfondie sur les moyens de préparer ces échéances sur la base d’une alliance forte ou à titre individuel, a-t-il dit.

La réunion du parti sera également l’occasion d’examiner “les solutions possibles pour sortir de la suffocante crise politique que traverse le pays et ayant des conséquences sur la situation économique, sociale et sécuritaire en Tunisie”, a-t-il dit.

Evoquant les alliances formées dans le passé, Karim Helali a estimé qu’elles étaient fondées sur une logique électorale et non pas sur la base d’un programme détaillé et précis englobant les volets économique et sociétal.

Pour lui, la crise au sein de Nidaa Tounes figure parmi les principales causes de la crise de gouvernance dans le pays. L’expérience de l’Union civile, a-t-il ajouté, n’a pas réussi. Elle réunissait plusieurs partis et indépendants et obéissait à des considérations électorales sans être fondée sur une vision politique, sociétale et économique unifiée et détaillée.

Afek Tounes, a-t-il précisé, est en contact avec plusieurs composantes sur la scène politique pour la création d’un front centriste, mais la crise que vit Nidaa Tounes a eu des effets sur cette question. D’après lui, il faut mettre un terme à cette crise à travers un congrès démocratique et transparent auquel participent les protagonistes et qui doit donner lieu à une direction élue démocratiquement.