Mondial 2018 : Record des buts sur coups de pied arrêtés

La coupe du monde de Russie a fait la part belle aux coups de pieds arrêtés à deux matchs du dénouement final du tournoi.

Avec 68 buts inscrits sur phases arrêtées en 62 matches, l’édition de la coupe du monde de Russie a établi, à deux matches du baisser de rideau, un nouveau record, le précédent étant détenu par France 1998 avec 62 buts.

Le 10 juillet dernier, c’est sur une reprise de la tête consécutive à corner que le sort de la demi-finale entre la France et la Belgique a basculé en faveur des Bleus. Le lendemain, l’Angleterre a ouvert le score sur coup franc direct face à la Croatie.

Grâce aux conditions du tournoi et à la préparation intensive suivie par les arbitres en amont, de plus en plus de fautes sont repérées et sanctionnées particulièrement dans la surface de réparation.

Un constat qui explique le nombre record de 28 penalties accordés, dont 21 ont fini au fond des filets.

Avec un taux de 42 pc de buts marqués sur phases arrêtées, “les coups de pied arrêtés se sont révélés très importants depuis le début de cette Coupe du Monde”, a constaté Andy Roxburgh, membre du Groupe d’Etude Technique de la FIFA (TSG) lors d’une conférence de presse consacrée à l’analyse des tendances tactiques du tournoi.

“Sur la dernière saison de Ligue des champions, on a enregistré 45 buts sur corner et 30 ici en Russie. Cette statistique prouve que les équipes sont efficaces, qu’elles pensent et qu’elles agissent vite”.

La vigilance accrue dans la surface de réparation a, sans doute, incité les défenseurs à prendre moins de risques et à se montrer moins rugueux sur les corners et les coups francs. Ce qui a permis aux attaquants de disposer d’un peu plus de liberté et d’espaces pour s’exprimer.

“Nous avons constaté que les coups de pied arrêtés étaient cruciaux cette année”, a relevé le sélectionneur anglais Gareth Southgate.

Quinze des 32 équipes qualifiées au Mondial ont inscrit au moins 50 pc de leurs buts sur coups de pied arrêtés dont celui d’En-Nesyri, l’un des deux buts marqués par les Lions de l’Atlas dans ce tournoi (Espagne 2-2).

Cinq des onze buts inscrits en quarts de finale et deux des quatre réalisations en demi-finales provenaient de coups de pied arrêtés.

Avec neuf buts sur coups de pied arrêtés, l’Angleterre a déjà battu d’une unité le record établi par le Portugal d’Eusobio en 1966.

La défense de la Croatie, qui dispute la finale dimanche face aux Tricolores français, a été la plus faible dans ce registre puisqu’elle a concédé quatre buts sur coups de pied arrêtés sur les cinq encaissés depuis le début du tournoi.

Elle a aussi inscrit trois de ses douze buts (quart) sur des phases arrêtées dont ses deux concrétisations de sa victoire contre le Nigeria et un face à la Russie.