“Tfanen” et “Med Culture” : 15 acteurs culturels méditerranéens formés pour faciliter une série d’ateliers à travers la Tunisie

Quinze professionnels de la Tunisie et des pays du sud de la Méditerranée ont achevé un atelier régional de quatre jours dans le cadre du projet Tfanen, intitulé ” Laboratoires d’apprentissage et de partage “, financé par l’Union Européenne et mis en œuvre par le British Council au nom du réseau EUNIC (Instituts culturels nationaux de l’Union européenne), en tant que partie du programme bilatéral dédié au développement de la culture en Tunisie (PACT). Cette formation conjointe organisée et conçue par Med Culture, un programme régional financé par l’Union Européenne, a préparé des facilitateurs professionnels opérant dans le secteur culturel qui seront recrutés par Tfanen-Tunisie Créative pour orchestrer une série d’ateliers à travers la Tunisie en 2019.

Selon Matteo Malvani, chef d’équipe du projet Tfanen, ce programme s’inscrit dans le cadre des actions d’accompagnement des projets de subvention, les “labs” qui vont contribuer à la consolidation et au renforcement des compétences des diverses parties prenantes du secteur de la culture en Tunisie, tant publiques que privées et non gouvernementales, informe un communiqué de presse du programme Med Culture. Les “labs” d’apprentissage et de partage sont ainsi conçus comme des espaces de co-construction qui pourront stimuler la transmission des connaissances, de savoir-faire et savoir-être à travers des activités interactives et participatives. Les pratiques partenariales et de coopération entre les participants seront encouragées en vue d’appuyer les partenariats publics-privés pour des projets culturels.

Fanny Bouquerel, experte en Développement des Capacités dans le Programme Med Culture a noté que ce partenariat avec Tfanen “tire profit des réalisations de Med Culture de quatre ans dans le développement et la promotion de nouvelles méthodologies et outils pour les praticiens et les opérateurs culturels de la région”. Et d’ajouter “cette formation n’est qu’une autre version adaptée sur mesure des sessions de formation avancées que Med Culture a conçues et adaptées pour permettre aux opérateurs culturels et aux acteurs de la société civile des pays du Sud de la Méditerranée de développer leurs projets plus efficacement et de poursuivre leur carrière professionnelle”.

Tout au long de l’atelier, les 15 professionnels de la culture ont acquis des compétences dans le domaine de la facilitation, de la dynamique de groupe, de la mobilisation des ressources au sein d’un groupe et de la constitution de partenariats pour les accompagner dans leurs réalisations futures.

Tfanen est un projet d’appui au renforcement du secteur culturel, financé par l’Union européenne dans le cadre du Programme d’Appui au Secteur de la Culture en Tunisie (PACT) du Ministère des affaires culturelles. Le projet est une collaboration du réseau EUNIC, mis en œuvre par le British Council.

Med Culture est un programme régional financé par l’Union européenne pour accompagner les pays partenaires du sud de la Méditerranée dans le développement et l’amélioration des politiques et des pratiques liées au secteur culturel.