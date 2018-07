Mondial 2018 : Les chiffres de la compétition après les 8es de finale

Des chiffres de la Coupe du monde 2018 à l’issue du dernier huitième de finale entre l’Angleterre et la Colombie (1-1, 4-3 aux t.a.b) disputé mardi soir à Moscou.

-60 ans après Pelé, Kylian Mbappé est devenu le cinquième joueur de moins de 20 ans à inscrire plusieurs buts dans un match de Coupe du Monde de la FIFA.

-48 ans s’étaient écoulés sans qu’une équipe ne parvienne à s’imposer après avoir comblé un retard de deux buts dans un match à élimination directe de Coupe du Monde, jusqu’à la remontée de la Belgique face au Japon (3-2).

La dernière sélection à avoir réalisé cet exploit était la RFA, qui l’avait emporté 3-2 contre l’Angleterre au Mexique, en 1970.

-40 millions, comme le nombre cumulé de spectateurs de la Coupe du Monde, après la confrontation entre la Suède et la Suisse.

L’édition qui détient le record d’affluence reste Etats-Unis 1994 (3,59 millions), suivie de Brésil 2014 (3,43) et d’Allemagne 2006 (3,36). Les rencontres de Russie 2018 ont, pour le moment, attiré 2,58 millions d’amoureux du ballon rond.

-31 des 146 buts inscrits en Russie (soit 21%) sont survenus après 80 minutes de jeu.

-28 penalties ont été accordés lors de cette édition, un record dans l’histoire du tournoi, et 21 ont été convertis avec succès.

-22 des 56 rencontres disputées ne comptaient aucun but à la mi-temps. Une seule s’est soldée sur un nul vierge. Il a fallu attendre 37 matches après le début de la compétition pour assister au premier 0-0, du jamais vu dans une Coupe du Monde.

-17 apparitions en tant que capitaine dans l’épreuve mondiale, telle est la performance de Rafael Marquez, qui devance ainsi Diego Maradona.

Le Mexicain est également devenu le troisième joueur à disputer cinq éditions, après Antonio Carbajal et Lothar Matthaus. Il est en outre le seul à avoir porté le brassard lors de cinq tournois.

-10 buts ont été inscrits contre son camp dans cette édition, un nouveau record après les six marqués lors de France 1998.

Le Marocain Aziz Bouhaddouz est l’auteur du but le plus tardif de l’histoire de la compétition, survenu à la 95e minute contre l’Iran.

De son côté, Sergei Ignashevich, qui fêtera ses 39 ans ce mois-ci, est devenu le joueur le plus âgé à marquer

contre son camp, dans une compétition où la Russie a disputé trois matches consécutifs empreints d’un but de ce type.

-7 éliminations consécutives en huitièmes de finale ont été essuyées par le Mexique.

Après sept heures et trente minutes passées sur le terrain face au Brésil en Coupe du Monde, “El Tri” n’a jamais réussi à faire trembler les filets adverses et a encaissé 13 buts.

-6 réalisations en tant que capitaine, tel est le bilan actuel d’Harry Kane, qui égale ainsi Maradona. Le joueur de 24 ans a par ailleurs égalé le record de buts inscrits par un Anglais dans une même édition, établi par Gary Lineker en 1986.

-3 éditions successives ont vu le tenant du titre sortir dès la phase de groupes.

Après l’Italie (2010) et l’Espagne (2014), l’Allemagne a été

prématurément éliminée du tournoi.

-3 buts en autant d’apparitions consécutives ont été inscrits par le Colombien Yerry Mina, premier défenseur à réaliser cet exploit dans un grand rendez-vous mondial.

-2 gardiens ont repoussé trois penalties lors d’une séance de tirs au but en Coupe du Monde. Le Croate Danijel Subasic a réalisé cette prouesse exactement 12 ans après son homologue portugais Ricardo.

-0 %, comme le taux de réussite des numéros 8 anglais dans les quatre séances de tirs au but disputées par les “Three Lions” dans la plus prestigieuse des compétitions. Chris Waddle, David Batty, Frank Lampard et Jordan Henderson, qui ont respectivement porté ce numéro en 1990, 1998, 2006 et 2018, ont tous manqué leur tentative.

Le dernier échec en date n’a

toutefois pas empêché l’Angleterre de s’imposer pour la première fois dans cet exercice en Coupe du Monde.