Les carburants Premium Shell V-Power sur le marché tunisien

Vivo Energy Tunisie, la société qui distribue les produits Shell en Tunisie, a lancé, dimanche 1er juillet 2018, la dernière génération de carburants additivés à base de la technologie Dynaflex pour les moteurs à essence et diesel. Et ce pour les carburants Shell FuelSave et Shell V-Power, et plus particulièrement Shell V-Power sans plomb, introduit pour la première fois en Tunisie et en Afrique.

Ce lancement a eu lieu à la station-service Shell «Cité Sportive» de Radès, sous le patronage de Khaled Kaddour, ministre de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables, et en présence de Hachem Hmidi, secrétaire d’Etat aux Mines, Salwa Sgaier, PDG de la STIR, et d’Afif Mabrouki, directeur du raffinage, du transport et de la distribution des hydrocarbures.

Cette nouvelle génération, à la pointe de la technologie, a été lancée pour la première fois dans le monde en 2017, et la Tunisie est le premier pays en Afrique à en bénéficier.

Shell V-Power, doté de la technologie DYNAFLEX, contient 3 fois plus de molécules nettoyantes et réductrices de frottement, afin de protéger le moteur de la voiture. Non seulement la technologie DYNAFLEX préserve l’état des moteurs, mais elle contribue, également, à tirer le maximum d’énergie du carburant.

Mieux encore, cette dernière génération de carburants «Shell V-Power Sans Plomb» correspond à celle utilisée par la célèbre écurie mondiale Ferrari dans les compétitions de Formule1. Il sera disponible dans une vingtaine de stations Shell, dans une première phase, avant d’élargir son déploiement tout au long de 2018.

Les carburants Shell à technologie Dynaflex sont déjà disponibles dans 150 stations-service Shell.

Avant de se ravitailler en « Shell V-Power», Khaled Kaddour ainsi que les autres invités officiels ont suivi avec beaucoup d’intérêt la présentation qui leur avait été faite par les responsables de Vivo Energy Tunisie, plus particulièrement celle qui explique, en détail, avec un outil de démonstration propre au centre de recherche de Shell International, l’effet de Shell V-Power de dernière génération sur le moteur.