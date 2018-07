Lettre ouverte au président de la République : Le retour des anciennes pratiques destouriennes dans l’immigration tunisienne

Le gouvernement tunisien a décidé d’allouer des billets d’avion et de bateaux gratuits pour les familles tunisiennes nécessiteuses. Malheureusement ce geste appréciable s’est transformé en une distribution opaque sur des critères arbitraires qui nous rappellent les combines des anciennes cellules et amicales destouriennes.

Dans la région de Nantes, malgré les appels des associations démocratiques à plus de transparence et à l’établissement de critères justes, vérifiables et équitables ce geste de solidarité s’est transformé en une grande opération de favoritisme et clientélisme.

La FTCR demande au président de la République d’intervenir et de rétablir la justice et l’équité afin de garder au principe de solidarité tout son sens.

La FTCR demande une nouvelle fois l’abandon de ces détestables pratiques et à établir des critères transparents, équitable et vérifiables. La FTCR réitère la demande du mouvement associatif de l’immigration de participer aux opérations conduites par les pouvoirs publiques en matière de solidarité et d’entraides.

La FTCR

Le président, Tarek BEN HIBA