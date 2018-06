Tunisie : Ennahdha, Nidaa et le gouvernement, responsables de la détérioration de la situation du pays, accuse le FP

Le Front populaire (FP) impute la responsabilité de la détérioration de la situation du pays à “toutes les parties formant la coalition au pouvoir avec ses fractions et ses lobbies dont en premier lieu Ennahdha, Nidaa Tounes et le gouvernement de Youssef Chahed”.

Le FP dit rejeter la logique de l’alignement qui “ne fera qu’aggraver la situation et reporter les solutions sérieuses à la crise que vit le pays et dont le peuple en subit quotidiennement les conséquences”.

Dans une déclaration publiée jeudi à l’issue de la réunion de son conseil central, le FP s’engage à mobiliser les forces nationales démocratiques et progressistes pour “rétablir la boussole en tenant compte de l’intérêt du peuple tunisien, de sa sécurité et de sa souveraineté et non pas de l’intérêt des deux principales composantes de la coalition au pouvoir, leurs valets et une poignée de mercenaires”.

Le FP dit également s’opposer aux mesures annoncées récemment par le gouvernement comme l’augmentation du taux d’intérêt directeur de 100 points qui a pour effet de freiner l’investissement, accroitre le cout de financement des projets et alourdir les charges qui pèsent sur le citoyen (hausse des crédits bancaires à la consommation et au logement”.

Le FP critique aussi l’augmentation des prix du carburant de nature à “favoriser une hausse de l’inflation, la détérioration du pouvoir d’achat des Tunisiens et avec des effets directs sur les prix des transports et l’augmentation des coûts de production”.