Mondial 2018 : La Tunisie termine sur une bonne note

La Tunisie a terminé sur une bonne note en disposant du Panama (2-1), en match comptant pour la 3e et dernière journée du Groupe G du mondial 2018, disputé jeudi soir à Saransk, achevant sa participation à la 3e place. Les deux équipes étaient déjà éliminées après deux défaites chacune.

Les Aigles de Carthage décevants lors de leurs deux premières sorties face à l’Angleterre (1-2) et surtout la Belgique (2-5), bien en deçà des attentes de leurs fans qui se sont déplacés pour les soutenir en Russie, avaient à cœur de se racheter.

Menés au score par la sélection centraméricaine après un but contre son camp de Yacine Meriah après une demi-heure de jeu, les protégés de Nabil Maaloul ont attendu la seconde période pour refaire leur retard par Fakhreddine Ben Youssef (51) avant de reprendre l’avantage par Wahbi Khazri (66), un écart étriqué qu’ils ont pu préserver jusqu’au bout malgré la forte résistance des Panaméens en fin de rencontre.

Lors des deux précédentes journées, la Tunisie avait été battue par l’Angleterre (1-2) et la Belgique alors que le Panama s’était incliné devant la Belgique (0-3) et l’Angleterre (1-6).

Les Aigles de Carthage qui remportent leur premier succès au Mondial depuis 40, après l’unique victoire remportée face au Mexique (3-1) au Mondial 1978, sauvent l’honneur en terminant à la 3e place avec 3 points.

La Belgique, vainqueur de l’Angleterre (1-0), termine en tête du classement avec 9 points devant les Trois Lions (6 pts), tous les deux qualifiés pour les huitièmes de finale, alors que le Panama qui participe pour la première fois à un mondial ferme la marche (0 pt).

La sélection tunisienne, remaniée avec l’alignement de cinq nouveaux joueurs, le gardien Aymen Mathlouthi, titularisé à la place de Ben Mustapha, forfait pour blessure, Rami Bédoui, Hamdi Nagguez, Oussema Haddadi et Ghailane Chaalani, se montrait d’entrée plus entreprenante et poussait le onze panaméen dans sa zone.

Le onze national qui jouait sans un deuxième gardien sur le banc des remplaçants après le rejet de la requête de la Fédération tunisienne de football de remplacer Ben Mustapha par Moez Ben Cherifia, monopolisait le ballon. Les Aigles de Carthage, faisaient preuve cependant de maladresse. Sliti tentait sa chance mais son tir ratait le cadre (8) alors que la reprise de la tête de Bedoui était interceptée à deux reprises par le portier panaméen.

Jusqu’ici plus prudente, la formation panaméenne se montrait plus réaliste et ne laissait pas échapper sa première occasion en prenant l’avantage à la 33 par Jose Luis Rodriguez qui trompait Mathlouthi d’un dévié par le défenseur Yacine Meriah dans ses propres buts.

Les Tunisiens, cueillis à froid, multipliaient les essais au but et pressaient les Panaméens pour tenter d’égaliser mais la reprise de la tête de Ben Youssef manquait de peu le cadre (39) alors que Wahbi Khazri, très bien placé pour conclure, reprenait du pied droit au dessus (45+1).

Plus opportuniste la formation centraméricaine faisait la meilleure affaire au terme de cette première mi-temps en menant un but à zéro.

Mais ce n’était que partie remise, puisque les protégés de Nabil Maaloul réagissaient avec force à la reprise, égalisant à la 51 par Fakhreddine Ben Youssef qui reprenait facilement dans les buts la passe de Wahbi Khazri.

Revigorés par cette égalisation, les Tunisiens maintenaient leur forte pression, ratant deux minutes plus tard une excellente occasion par le même Ben Youssef, face à face au gardien Jaime Penedo.

Mais les Panaméens ne se résignaient pour autant et faillirent reprendre l’avantage sur une erreur d’interception de Mathlouthi qui sauvait ses buts en contrant le ballon de la tête. Sur un centre de la gauche il intervenait devant Tejada avant de faire un arrêt de handball de la tête face à une reprise de volée de Barcenas, une interception qui l’a sonné un moment.

Mais plus déterminés, les Aigles de Carthage parvenaient à inscrire le deuxième but à la 66 par Wahbi Khazri qui donne l’avantage à son équipe en reprenant un excellent ballon de Haddadi après avoir joué à deux avec Badri pour déjouer la défense adverse.

Les Panaméens ne se résignaient pas pour autant, à l’image de Rodrigues qui parvenait à se retourner face à groupe de défenseurs, mais son tir n’inquiétait pas Mathlouthi. De son côté, Escobar était trop court pour reprendre au second poteau, suivi par Barcenas dont la tentative était contrée par Mathlouthi (77).

Les protégés de Maaloul, décriés pour leurs piètres prestations face à l’Angleterre (1-2) et la Belgique (2-5), se contentaient de gérer leur courte avance en fin de rencontre, laissant l’initiative au Panama qui faisait planer une sérieuse menace à l’image de Godoy, seul au second poteau qui dévissait sa reprise du pied gauche dans les arrêts de jeu, suivi par le dernier coup franc qui faisait passer une ultime frayeur dans le camp des Aigles de Carthage.

Grâce à Wahbi Khazri, la Tunisie sauve l’honneur en renversant la vapeur et remportant une première victoire après quatre décennies et 13 rencontres sans victoire, en cinq phases finales de coupe du monde disputées.

Formations

Tunisie :

Aymen Mathlouthi, Hamdi Nagguez, Yassine Meriah, Rami Bédoui, Oussema Haddadi, Ferjani Sassi (Anice Badri 45), Elyes Skhiri, Ghailane Chaalani, Fakhreddine Ben Youssef, Naim Sliti (Ahmed Khalil 77), Wahbi Khazri (Bassem Srarfi 88).

Panama: Jaime Penedo (GB), Luis Ovalle, Roman Torres, Fidel Escobar, Adolfo Machado, Anibal Godoy, Edgar Yoel Barcenas, Gabriel Torres (Cummings 46), Gabriel Gomez, Ricadrdo Avila (Arroyo) et Jose Luis Rodriguez.