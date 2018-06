Mondial 2018 – Sélectionneur du Panama : “Ca va être un match difficile contre la Tunisie

Le sélectionneur du Panama, Hernan Dario Gomez, n’exclut pas la victoire face la Tunisie même s’il s’attend à un match difficile, vendredi à Saransk, lors de la dernière journée du groupe G du mondial-2018 de football.

Lors d’un point de presse tenu mercredi à la salle des conférences du stade Mordovia Arena, le coach colombien du Panama a précisé que “la sélection tunisienne n’est pas à la portée, mais on va essayer de réaliser un résultat positif pour entrer dans l’histoire par la grande porte, pour notre première participation au mondial”.

“Nous tenterons de fermer les espaces notamment sur les ailes où la sélection tunisienne évolue beaucoup plus à l’aise”, a-t-il ajouté.

Faisant le bilan de ses deux premiers matches du premier tour, Gomez a estimé que son équipe a livré une bonne prestation face à l’Angleterre malgré la lourde défaite de 6 buts à 0, ajoutant que les Anglais ont fait la différence grâce aux balles arrêtées.

“Nous devons apprendre de nos erreurs pour pouvoir s’améliorer et nous devons faire preuve de plus de concentration et de sérieux…Nous espérons marquer le plus grand nombre de buts donc nous devons être plus réalistes devant les buts adverses…En tout cas, il faut retenir les leçons de cette première participation pour pouvoir assurer une deuxième qualification au mondial-2022, et je crois que la sélection du Panama est capable de le faire”.

Quant à son avenir à la tête du onze panaméen, Gomez a confirmé qu’il a reçu plusieurs offres qu’il va examiner après le mondial, ajoutant qu’il est plus concentré actuellement sur la sélection du Panama.

L’entraineur du onze panaméen a, par ailleurs, annoncé la formation titulaire face à la Tunisie et qui est composée des joueurs Jaime Penedo (GB), Luis Ovalle, Roman Torres, Fidel Escobar, Adolfo Machado, Anibal Godoy, Edgar Yoel Barcenas, Gabriel Torres, Gabriel Gomez, Ricadrdo Avila et Jose Luis Rodriguez.

Le milieu de terrain du Panama, Anibal Godoy, a pour sa part indiqué que “le match contre la Tunisie compte beaucoup pour la sélection panaméenne qui, pour sa première participation au mondial, espère décrocher un succès historique qui lui permettra de sortir la tête haute”.

“Jouer contre des équipes africaines a toujours été difficile, mais je crois que nous avons les moyens de défendre nos chances”, a souligné le joueur centre-américain avant de conclure : “en dépit des résultats négatifs, nous avons beaucoup appris de ce mondial”.