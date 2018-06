Mondial 2018 – La Tunisie face au Panama : Le match de la réhabilitation

La sélection Tunisenne de football, sera dans l’obligation d’une victoire impérative face au Panama, jeudi à 19h00 (heure tunisienne) au stade Mordovia Arena de Saransk, pour le compte de la troisième et dernière journée du groupe “G” de la coupe du Monde Russie 2018.

Les Aigles de Carthage sont appelés à se rehabiliter après les deux défaites concédées devant l’Angleterre (1-2) à et la Belgique (2-5) et des prestations de joueurs méconnaissables et bien en deça des attentes et qui ont déçu le public Tunisien et les milliers de supporters qui se sont déplacés pour suivre les matches de leur sélection.

Le Panama qui compte également deux défaites devant la Belgique (3-0) et l’Angleterre (0-6) partage la troisième place avec les Tunisiens (0 point), veut aussi finir en beauté pour sa première participation à une Coupe du monde et cette dernière confrontation s’annonce intense deux formations désirant se réhabiliter et regagner leur pays avec un succès.

Dans l’autre match du groupe les “Three //Lions” et “les Diables Rouges” en tête du groupe “G” exaquo avec 6 points se disputeront, le même jour,même heure,la première place à Kaliningrad

La sélection nationale tentera de chasser le signe indien qui la poursuit depuis sa première participation en Argentine en 1978, en décrochant une deuxième victoire en Coupe du monde après celle remportée devant le Mexique (3-1), d’inscrire un maximum de buts et quitter le tournoi la tête haute.

Même si la déception est grande après les deux faux pas en Russie, le public Tunisien espère un exploit des coéquipiers de Wahbi Khazri face à ce représentant de la zone concacaf, considéré comme le petit poucet du torunoi mais qui contrairement aux Tunisiens a fait bonne figure en ouverture contre la Belgique, malgré sa défaite (3-0. S’ils ont essuyé un échec encore plus cuisant lors de la deuxième journée contre les Anglais (6-1), les hommes d’Hernan Dario Gamez seront toutefois portés par un premier but historique dans le tournoi, œuvre de leur meneur emblématique Felipe Baloy.

Cette performance constituera une bonne source de motivation pour des Panaméens désireux de faire à nouveau trembler les filets et de décrocher leur premier point, voire davantage, dans la compétition.

Les protégés de Nabil Maaloul ont été décidément malchanceux depuis le début du tournoi en perdant le gardien Moez Hassan qui s’était blessé après 6 minutes de jeu face à l’Angleterrre et a dû déclarer forfait pour la suite de la compétition après une luxation à l’épaule qui l’a obligée à retourner en France pour subir une opération chirurgicale. Puis ce fut au tour des deux défenseurs Dylon Bronn et Syam Ben Youssef de se blesser face à la Belgique et déclarer également forfait et de nouveau, un autre coup dur frappe l’équipe avec la blessure à son tour du gardien Farouk Ben Mustapha mardi soir à Saransk lors de l’ultime séance de préparation qui a du aussi déclarer forfait face au Panama.

Le gardien touché au genou a ressenti ne souffre pas de blessure aux ligaments mais d’une simple élongation qui nécessite un repos d’une semaine à dix jours”, a précisé le médecin de l’équipe Souhaiel Chamli. Le staff technique n’aura pas d’autres choix que de compter sur les services d’Aymen Mathlouthi en espérant que le gardien de l’Etoile ne se blesse pas car la situation pourrait drôlement se compliquer pour Nabil Maaloul.. En l’état des choses, des changements devraient être apportés au niveau du dispositif défensif. Si Yassine Meriah devrait conserver son poste devant Methlouthi Maaloul devrait déplacer Yohan Belaouane dans l’axe à coté de Rami Bedoui à la place de Syam Ben Youssef.

De son coté Hamdi Naguez devrait prendre la place de Belaouane sur le flanc droit alors que Ouassama Haddi serait décalé sur le coté gauche en remplacement d’Ali Maaloul qui avait commis de grosses erreurs qui ont été fatales lors des deux matches. Ce dispositif devrait apporter plus d’équilibre à la défense et préserver la cage Tunisienne qui a encaissé 12 buts en 3 matches amicaux et 2 officiels. Le techicien Tunisien devrait opter pour un schéma à caractère offensif en imposant un pressing sur l’adversaire et provoquer le plus d’occasions possibles. Fakhredine Ben Youssef, Anice Badri Naim Sliti et Seifeddine Khaoui sont également appelés à aller un peu plus vers l’avant pour appuyer l’attaquant de pointe Wahbi Khazri qui était isolé lors des précédents matches.

Les coéquipiers de Elyes Skhiri devront surtout faire une bonne entame de match qui avait largement fait défaut face à l’Angleterre et la Belgique en encaissant des buts prématurés qui les ont obligé à courrir derrière le ballon et fléchir physiquement.

les Aigles de Carthage n’auront pas d’autres choix que de réussir leur mission et rentrer au pays avec les trois points de la victoire afin de faire oublier un tant soit peu la berrezina du match de la Belgique et les 5 buts encaissés et sauver l’honneur du football Tunisien bien bousculé dans ce mondial…

La mission est possible mais à condition d’être bien concentré et ne pas refaire les erreurs précédentes.