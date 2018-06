Mondial 2018 : Soirée organisée par l’ambassade de Tunisie à Moscou

Dans le cadre de la célébration de la participation tunisienne au Mondial-2018, l’ambassade de Tunisie à Moscou a organisé, jeudi, une agréable soirée qui s’est déroulée en présence notamment de l’ambassadeur de Tunisie Mohamed Ali Chihi, du président de la Fédération Tunisienne de Football (FTF), Wadii Jarii, du membre du comité exécutif de la Fifa, Tarak Bouchammaoui, ainsi que de plusieurs représentants des missions diplomatiques étrangères, des hommes d’affaires et de culture ainsi que les journalistes tunisiens accrédités pour la couverture du mondial.

La cérémonie s’est déroulée dans une belle ambiance assurée par le personnel de l’ambassade. Mais ni les joueurs ni le staff technique de la sélection n’y ont présents, étant occupés par la préparation du match décisif face à la Belgique, samedi sur la pelouse du stade Spartak de Moscou.

“Les joueurs et le staff technique et médical sont actuellement concentrés sur le match face à la Belgique…On a préféré qu’ils restent dans leur camp de base car ce genre de cérémonie pourrait disperser leurs esprits”, a explique Wadii Jari.

Expliquant cette absence, l’ambassadeur de Tunisie, Mohamed Ali Chihi, a de son côté indiqué que “la sélection tunisienne aura un match important à disputer samedi qui nécessite une grande présence d’esprit et une bonne forme physique”. Il a ajouté que “l’ambassade de Tunisie à Moscou a voulu, à travers, cette cérémonie, rendre hommage à la sélection tunisienne après sa qualification à la coupe du monde, une qualification qui en soi un exploit”.

“Nous avons essayé d’assurer les meilleures conditions de participation à notre onze national lors de cette coupe du monde, et nous sommes surpris du nombre élevé des supporters tunisiens venus en Russie pour soutenir la sélection, et qui est estimé, selon nos sources, à près de 15.000 supporters…C’est vrai que plusieurs d’entre eux n’ont pas obtenu des tickets pour les matches mais leur présence suffit pour motiver la sélection, ce qui constitue pour nous une grosse responsabilité, puisque nous sommes appelés à résoudre leurs problèmes et leur assurer les meilleures conditions de séjour et de déplacement”.

Interrogé sur la préparation du onze national et la dernière séance d’entrainement qui s’est déroulée jeudi après midi à huis clos, Hichem Ben Omrane, membre de la FTF, qui se trouvait parmi les invités à cette soirée, a assuré que “la préparation s’est déroulée comme prévu selon le programme pré-établi, et les joueurs affichent une grande confiance et détermination à défendre leur chances jusqu’au bout malgré la difficulté de leur tache face à un adversaire comptant plusieurs stars et qui part favori pour jouer les premiers rôles dans ce mondial”.

“On a plié la page du match face à l’Angleterre, et on se concentre maintenant sur le volet mental pour préparer les joueurs à un match qui se jouera à quitte ou double”, a ajouté le membre fédéral.

Il a précisé que “les joueurs effectueront ce vendredi une dernière séance d’entrainement sur la pelouse du stade qui abritera la rencontre de demain, avant de se rendre à l’hôtel Renaissance, au centre de Moscou, puisque les réglements de la Fifa exigent que le lieu de résidence de l’équipe ne doit pas être distant de plus de 30 km, la veille du match, tandis que le camp de base permanent de la sélection se trouve dans une région forestière de la banlieue de Moscou.

Ben Omrane a ajouté que le gardien Moez Hassan a quitté jeudi Moscou en direction de la France où il doit subir une opération chirurgicale à l’épaule. “Nous sommes désolés pour sa blessure, et nous lui souhaitons prompt rétablissement pour retrouver la sélection dans les plus proches délais”, a-t-il ajouté.

Mettant l’accent sur l’importance du match de la Belgique, le directeur technique national de la FTF, Youssef Zouaoui, a précisé que “le onze national est appelé de corriger ses erreurs commises lors du match d’ouverture, notamment au niveau de la concentration en début et à la fin du match, tout en essayant de mieux gérer les balles arrêtées.

“La Belgique est une équipe forte et bien organisée, elle compte des joueurs capables de faire la différence à n’importe moment…On doit bien entamer le match et jouer sur nos points forts tout en essayant d’isoler le meneur du jeu Hazard des autres attaquant notamme du duo De Bryune et Lukako…On doit rester confiant”, a-t-il souligné.