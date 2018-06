Tunisie : Le FP ne fera pas coalition avec les partis au pouvoir (Hamdi)

Zouheir Hamdi, membre du Conseil des secrétaires généraux du Front populaire, a indiqué, mercredi, que le Front ne fera pas coalition avec les partis au pouvoir, en particulier avec les mouvements Nidaa Tounes et Ennahdha, dans la composition des conseils municipaux élus.

Joint par l’Agence TAP, Zouheir Hamdi a indiqué que les participants à la réunion, mardi, des secrétaires généraux du Front populaire, ont réaffirmé leur attachement à conclure des coalitions avec les listes indépendantes et les partis vainqueurs aux élections et n’appartenant pas à la coalition au pouvoir.

Il a ajouté que “le Front populaire continuera de défendre sa position politique au sein des conseils municipaux”. “Nous ne sommes pas intéressés par les postes et considérons que Nidaa et Ennahdha ont contribué à la crise que vit le pays. Il n’y a pas moyen de traiter avec eux”.

Zouheir Hamdi a, par ailleurs, indiqué que les vainqueurs aux municipales “seront appelés” à faire preuve d’engagement à l’égard de la position du Front populaire et préserver son unité.

Il a, dans ce contexte, relevé que les secrétaires généraux se rendront dans les régions et tiendront des réunions avec les vainqueurs. “Il est également possible d’organiser des rencontres régionales et des sessions de formation dans ce sens”, a-t-il ajouté.

Au sujet de “la déclaration consensuelle” publiée et cosignée par les vainqueurs des partis Ennahada et du Front populaire, à El-Aroussa, dans le gouvernorat de Siliana, sur la répartition des tâches au sein du Conseil municipal, Hamdi a indiqué que cette décision “n’engage pas le Front populaire”. “Elle a été prise à l’échelle régionale et s’est faite individuellement, sans aucune concertation avec les instances dirigeantes du FP”, a-t-il dit.

Deux membres du Conseil des secrétaires généraux se rendront à el-Aroussa pour résoudre cette question, a-t-il ajouté.