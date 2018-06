Coupe du monde de football 2018 – Echos de Volgograd : Ferjani Sassi entre dans l’histoire de la Coupe du monde

La série des déceptions se poursuit pour les Aigles de Carthage en Mondial de football. Lundi, à Volgograd, pour son premier match contre l’Angleterre en Mondial 2018, la Tunisie a échoué à remporter sa confrontation. Le match s’est soldé par deux buts contre un pour l’Angleterre.

-L’Angleterre enregistre ainsi sa deuxième victoire en Mondial contre la sélection tunisienne, après celle remportée deux buts à zéro, en phase finale de la Coupe du Monde 1998, en France.

-En 1990, face à l’Angleterre en amical, la Tunisie avait fait match nul. La rencontre s’était jouée au stade olympique d’El Menzah dans le cadre de la préparation des Trois Lions en prévision de la phase finale du Mondial de 1990 en Italie. L’Angleterre avait alors atteint le carré d’or.

-Le Onze national n’est pas parvenu à remporter une seule victoire en Coupe du Monde depuis celle remportée face au Mexique lors de sa première participation en phase finale de la Coupe du Monde, disputée en 1978 Argentine. Le Onze national avait alors gagné par 3 buts à 1.

-La sélection tunisienne n’a pu échapper à la malchance qui ne cesse de la poursuivre à chaque fois qu’elle affronte un adversaire du vieux continent. Lors de ses rencontres face à des sélections européennes, la Tunisie a totalisé six défaites et trois matchs nuls.

-Lors de son 13e match en Mondial, lundi, contre l’Angleterre, la Tunisie a obtenu un penalty, le premier qui lui a été accordé en phase finale de Coupe du Monde. Ferjani Sassi s’est chargé de la transformation. C’est le neuvième but marqué par la Tunisie en Coupe du Monde.

-Lundi, face à l’Angleterre, la Tunisie a procédé au remplacement de son gardien de but après la sortie sur blessure du premier gardien Moez Hassen, remplacé par Farouk en Mustapha. C’est la première fois que la Tunisie change de gardien de but en phase finale de la Coupe du Monde. En 1978, en Argentine, Mokhtar Naïli avait gardé les buts et au Mondial français, en 1998, Chokri el Ouaer avait défendu les bois tunisiens. De son côté, Ali Boumnijel s’est chargé de protéger les buts en 2002 en Corée du Sud et en 2006 en Allemagne.