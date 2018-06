Coupe du monde de football 2018 – Communauté tunisienne à Paris : Les supporters de l’équipe nationale gardent l’espoir

Lundi, 18 juin, l’horloge affiche 19 heures à la cité universitaire internationale dans le 14ème arrondissement à Paris. Une heure avant le début du premier match de la sélection tunisienne lors de la 21ème édition de la coupe du monde de football contre son rival anglais, la salle de spectacles à la Fondation de la Maison de Tunisie à Paris affiche complet.

Munis de drapeaux tunisiens, vêtus des maillots de l’équipe nationale, les jeunes résidents occupent déjà les chaises et sont scotchés devant l’écran géant en attendant le coup de sifflet de l’arbitre pour annoncer le démarrage du match qui s’annonce difficile pour la Tunisie.

Au fond de la salle, les techniciens manipulent les boutons de la console pour effectuer les derniers réglages du son afin d’assurer des bonnes conditions de projection. L’affluence des fans des aigles de Carthage ne s’arrête pas, il est même difficile de trouver une chaise vacante.

Debout, des supporters commencent à mettre de l’ambiance dans la salle en entonnant des chansons et l’hymne national.

Les minutes s’écoulent et la tension monte. Il est 20 heures, les commentateurs sur la première chaine française, TF1 annoncent le démarrage du match entre la Tunisie et l’Angleterre qui impose son jeu dès les premières minutes et qui n’a pas, d’ailleurs, tardé à marquer son premier but après onze minutes de jeu.

Une déception s’installe chez les supporters tunisiens, mais ils ne désespèrent pas. Ils continuent à encourager l’équipe et chauffer l’ambiance. Un ouf de soulagement a été poussé quand l’arbitre a sifflé un penalty en faveur de la Tunisie, concrétisé par Ferjani Sassi après 35 minutes de jeu.

” C’est un match difficile pour la sélection tunisienne, nous jouons contre un rival très difficile “, déclare à l’agence Tap Anis lors de la mi-temps.

Pour Sébastien, un jeune Français, ” la Tunisie a réussi à égaliser, elle doit préserver ce résultat jusqu’au bout “.

Mais après 90 minutes marquées par une pression permanente de la sélection anglaise, et des frissons du côté des supporters, les britanniques ont réussi à marquer leur deuxième but juste à la fin du match, d’où la déception des Tunisiens.

Toutefois, nombreux sont ceux qui ont exprimé leur satisfaction du résultat et du rendement de l’équipe. Ils gardent espoir et annoncent un pronostic positif pour les prochains rendez-vous contre la Belgique et le Panama.

” Nous serons qualifiés pour le deuxième tour “, espèrent plusieurs supporters malgré la déception de la première défaite.