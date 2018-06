Coupe du monde de football 2018 – Echos de Moscou : Maaloul rétabli, les joueurs tunisiens sous le viseur des agents de football

Le latéral gauche de la sélection tunisienne de football, Ali Maaloul, a subi jeudi une nouvelle IRM qui a révélé le rétablissement du joueur de sa blessure contractée lors du match amical face à l’Espagne.

Le staff médical de la sélection avait imposé à Maaloul un programme de rééducation spécifique afin qu’il puisse être à la disposition du staff technique lors du match d’ouverture face à l’Angleterre.

D’autre part, la fédération tunisienne de football a organisé, à l’occasion de l’aid d’Al Fitr, une petite cérémonie en l’honneur de la délégation tunisienne, à l’hôtel Imperial Parc, où séjourne la sélection tunisienne lors du Mondial-2018. Les représentants des médias accredités pour la couverture de cet évènement ont été également conviés à cette cérémonie.

La sélection tunisienne effectue vendredi en fin d’après-midi (18h00) à Moscou une dernière séance d’entrainement qui se déroulera à huis clos avant de s’envoler samedi pour la ville de Volgograd où se déroulera le match Tunisie-Angleterre, lundi, pour le compte de la première journée du groupe G.

Le milieu de terrain tunisien, Youssef Msakni, forfait pour ce mondial à cause d’une blessure, va assister lundi au match d’ouverture du onze national afin d’encourager ses coéquipiers.

Par ailleurs, plusieurs intermédiaires de football ont essayé d’approcher quelques joueurs de la sélection nationale en vue d’eventuelles offres. Les joueurs les plus concernés par ces offres sont ceux évoluant dans les championnats européens à l’image de Wahbi Khazri, Seifeddine Khaoui, et Naim Sliti, en fin de prêt, et dont certains ne désirent pas retourner à leurs clubs d’orgine.

Selon plusieurs sources de la sélection tunisienne, ces joueurs ont refusé d’aborder actuellement ces questions afin de rester concentrés, reléguant le sujet de leur avenir après leur participation au mondial, sachant qu’une bonne prestation lors de ce tournoi pourrait leur rapporter de meilleures offres.

Au sujet des adversaires de la Tunisie, la participation du défenseur belge de Manchester City, Vincent Compagny au Mondial est toujours incertaine, le joueur ne s’étant pas encore bien rétabli de sa blessure contractée lors du match amical face au Portugal. La décision finale quant à sa participation sera prise avant le match d’ouverture des Diables Rouges face au Panama, le 18 juin, à Sotchi. En cas de forfait, il sera remplacé par le défenseur de Los Angeles, Laurent Simon.

Par ailleurs, la ville de Moscou a vécu jeudi soir une liesse générale après le large succès de la sélection russe face à l’Arabie Saoudite (5-0), en match d’ouverture du mondial-2018, disputé sur la pelouse du stade Loujniki. Les supporters russes ont sillonné les grandes artères et les places de la capitale en chantant et scandant des slogans tout en brandissant le drapeau de leur pays, organisateur de cet évènement grandiose.

La rencontre inaugurale a été précédée d’une belle cérémonie d’ouverture animée par le chanteur britannique Robbie Willams devant 80.000 spectateurs, et à leur tête le président russe Vladimir Poutine, et en présence du président de la Fédération internationale de football (Fifa), Gianni Infantino. Le légendaire gardien de but de la sélection espagnole, champion du monde 2010, Iker Casillas, a procédé à la présentation du trophée de la coupe du monde au public.