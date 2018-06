Coupe du monde de football : les 4 participations de la Tunisie en Coupe du monde en chiffres et statistiques

La sélection Tunisienne de football sera en Coupe du monde pour la cinquième fois de son histoire à l’occasion du Mondial Russie 2018 (14 juin-15 juillet) où elle évoluera dans le groupe G avec l’Angleterre, la Belgique et le Panama.

Après les précédentes participations des Aigles de Carthage (Argentine 1978, France 1998, Japon/Corée du Sud 2002, Allemagne2006) le football Tunisien s’est doté d’archives riches en chiffres et statistiques dont voici un bilan chiffré de 1 à 11.

=1=

La Tunisie a remporté une seule victoire en coupe du monde lors du mondial 1978 en Argentine aux dépens du Mexique (3-1)

=2=

Deux entraineurs étrangers ont dirigé le Onze national en coupe du monde le franco-polonais Henri Kasperczak en France 1990 et le français Roger Lemerre en Allemagne 2016

=3=

la cage Tunisienne a été gardée en coupe du monde par 3 gardiens de but savoir Mokhtar Tlili en Argentine 1978 (2 buts encaissés en 3 matches) , Chokri El Ouer en France 1998 ( 4 buts encaissés en 3 matches) et Ali Boumnijel en Corée du Sud et Japon 2002 et en Allemagne 2006 (11 buts encaissés en six matches).

=4=

4 pénalties ont été sifflés contre la sélection nationale et ont été tous marqués avec succès par le Mexique en 1978, la Russie en 2002, l’Espagne en 2002 et le quatrième par la Croatie en 2006

=5=

La Tunisie enregistre sa cinquième participation en coupe du monde dont deux d’affilées: 1978, 1998, 2002, 2006 et 2018

=6=

La plus mauvaise coupe du Monde des Aigles de Carthage était lors de l’édition 2006 en Allemagne avec 6 buts encaissés, 2 devant l’Arabie Saoudite, 3 devant l’Espagne et 1 but devant l’Ukraine

=7=

La Tunisie compte sept défaites en coupe du Monde (0-1 devant la Pologne en 1978, 0-2 devant l’Angleterre et 0-1 devant la Colombie en 1998, 0-2 devant la Russie et sur le même score devant le Japon en 2002, 1-3 devant l’Espagne et 0-1 devant l’Ukraine en 2006).

=8=

La sélection nationale a inscrit 6 buts en 12 matches par les huit joueurs suvants: Ali Kaabi et Mokhtar Dhouib, Nejib Ghommidh en 1978, Skander Souayeh en 1998, Raouf Bouzayane en 2002, Zied Jaziri et Radhi jaidi et Jawhar Mnari en 2006.

=9=

9 joueurs ont disputé deux phases finales: Zied Jaziri, Khaled Badra, José Clayton, Adel Sellimi, Riadh Jelassi, Tarek Thabet et Mourad Melki (1998 et 2002) et Radhi Jaidi et Zied Jaziri (2002 et 2006).

=10=

En dix matches en coupe du monde, la Tunisie n’a rencontré qu’une seule fois une selection arabe, l’Arabie Saoudite lors du Mondial Allemagne 2006.

=11=

Depuis sa victoire face au Mexique (3-1) lors de son premier match au Modnial Argentine en 1978, la Tunisie n’a plus réussi a battre ses adversaires en 11 matches joués.