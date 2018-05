Décès de la militante Maya Jeribi : Condoléances du président de la République

A la suite du décès de la militante et ancienne secrétaire générale du parti Al-Joumhouri, Maya Jeribi, le président de la République, Béji Caïd Essebsi a adressé samedi un message de condoléances au peuple tunisien et à la famille de la défunte.

Dans ce message, le chef de l’Etat a exprimé ses sincères sentiments de sympathie et de compassion au peuple tunisien et à la famille de la défunte, priant Dieu tout-puissant de lui accorder son infinie miséricorde, de l’accueillir dans son éternel paradis et d’accorder à sa famille et à ses proches patience et réconfort.

Le président de la République a saisi l’occasion pour rendre un hommage posthume à la défunte pour son engagement au service de la consécration des valeurs de démocratie, de liberté, de justice, d’égalité et de la civilité de l’Etat.

La militante et ancienne secrétaire générale du parti Al-Joumhouri Maya Jeribi est décédée ce samedi à l’âge de 58 ans des suites d’une longue maladie.

Née le 29 janvier 1960, Maya Jeribi est une femme politique tunisienne.

Biologiste de formation, Jeribi a adhéré au début des années 1980 à la section de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme à Sfax.

En 1983, elle a contribué à la création du Rassemblement socialiste progressiste (RSP) rebaptisé en 2001 Parti démocratique progressiste (PDP).

Le 23 octobre 2011, elle est élue membre de l’Assemblée nationale constituante dans la circonscription de Ben Arous.

En 2014, Maya Jeribi s’est retirée de la vie politique en raison de sa maladie.