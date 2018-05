Ennahdha : “Constituer des conseils municipaux loin de toutes formes de tiraillements politiques et de calculs étriqués”

Le bureau exécutif du mouvement Ennahdha a estimé que les conseils municipaux doivent se constituer sur la base d’un engagement à “satisfaire les intérêts des citoyens et être au service des régions, loin de toutes formes de tiraillements politiques et de calculs étriqués.

Tous les attributs d’efficacité, de cohérence et d’efficience doivent être réunis pour permettre aux prochains conseils municipaux de s’acquitter de la mission qui leur est dévolue et d’honorer les engagements en matière de développement, de prestations de services et de protection des intérêts des citoyens, souligne le bureau exécutif d’Ennahdha réuni hier.

Ennahdha affirme, dans un communiqué publié ce jeudi, que le parti envisage de dispenser une formation aux membres élus sur ses listes et d’améliorer leurs compétences et aptitudes en matière de gestion et de gouvernance locale.

Au sujet du document de Carthage 2, Ennahdha a indiqué que le bureau exécutif a passé en revue les résultats de la réunion des experts tenue récemment et examiné de près le document final qui sera bientôt soumis à la réunion des présidents des partis signataires. “Dans le cadre d’une vision tenant compte des priorités de réforme et d’un surcroit d’efficacité et d’efficience de toutes les institutions de l’Etat”, souligne le communiqué.

La réunion du bureau exécutif d’Ennadha a porté également, selon le communiqué, sur la décision de transférer l’ambassade américaine à Al-Qods et la répression sanglante perpétrée par l’entité sioniste contre le peuple palestinien causant la mort de plus de 60 martyrs et des milliers de blessés.

Le bureau exécutif d’Ennahdha appelle à l’organisation d’une marche de solidarité avec le peuple palestinien demain vendredi à Tunis et exhorte les personnes éprises de liberté en Tunisie et dans le monde à entreprendre toutes les initiatives visant à soutenir la résistance du peuple palestinien et la légitimité de la cause palestinienne.