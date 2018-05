Elections municipales Tunisie 2018 : La coalition du FP “non satisfaite” de ses résultats

La coalition du Front Populaire s’est déclarée “non satisfaite” de ses résultats aux élections municipales, estimant qu’ils ne reflètent pas “la place du Front et ce qu’il doit représenter au plan politique”, tout en réitérant sa position inchangée de refus d’alliance avec les deux partis au pouvoir Ennahdha et Nidaa Tounes.

Dans une déclaration rendue publique samedi, au terme de son conseil central périodique tenu vendredi, le Front a indiqué que les résultats obtenus doivent inciter tous ses cadres, militants et partisans à évaluer sa prestation lors des élections avec toute objectivité “pour relever les défaillances” afin de les surmonter en prévision des prochaines échéances politiques.

Le conseil central a appelé tous les membres des listes électorales élus dans les conseils municipaux à s’allier aux listes indépendantes et aux forces politiques démocratiques, promettant aux citoyens de “déployer tous les efforts pour servir leurs intérêts et contribuer à améliorer leurs conditions de vie dans les villes et villages”.

Le Front Populaire a précisé qu’il a passé en revue les résultats des élections municipales et les conditions politiques et sociales de leur déroulement et longuement débattu de la désaffection des citoyens pour le scrutin “en raison des politiques menées par les deux partis au pouvoir” ainsi que “les importants manquements relevés dans la prestation de l’Instance Supérieure Indépendantes des Elections”.

Le conseil a souligné que le FP qui a engagé la campagne électorale sous le slogan “une main propre bâtit une municipalité propre” restera “fidèle à son programme électorale et à son slogan et n’est pas concerné par une alliance avec les parties, à leur tête les deux partis de la coalition au pouvoir, qui ont conduit le pays à l’effondrement économique et financier, à la crise sociale et à la propagation de la corruption”.

La coalition du Front Populaire regroupant des partis de gauche, des associations et des organisations, a recueilli 71150 voix lors des Municipales 2018, soit 3,95 %, rappelle-t-on.