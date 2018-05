Tunisie – Météo : Temps passagèrement nuageux sur l’ensemble du pays

Temps passagèrement nuageux sur la plupart des régions et parfois très nuageux sur les régions ouest avec cellules orageuses accompagnées de pluies isolées l’après-midi avec possibilité de chutes de grêle dans certains endroits.

Vent de secteur Nord sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud; fort de 40 à 60 km/h près des côtes, sous orages et sur le sud avec phénomènes locaux de sable et modéré de 20 à 30 km/h ailleurs. Mer très agitée à agitée sur les côtes Est.

Les températures maximales sont comprises entre 20 et 25°C sur le nord, les régions côtières et les hauteurs, entre 25 et 30°C sur le reste du pays et atteignant 32°C sur l’extrême sud.

Prévision pour demain, Jeudi 10 Mai 2018

Temps peu nuageux sur la plupart des régions et sera progressivement nuageux l’après-midi sur le nord et le centre avec pluies isolées et temporairement orageuses.

Vent de secteur Nord sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud; assez fort de 30 à 40 km/h près des côtes nord et faible à modéré de 15 à 30 km/h sur le reste du pays.

Mer agitée à peu agitée sur les côtes Est. Les températures maximales seront situées entre 21 et 26°C sur le nord et les hauteurs et entre 26 et 31°C ailleurs.