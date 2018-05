Elections municipales Tunisie 2018 : Rectification des résultats dans la circonscription de Radès

Après avoir compté de nouveau les voix déclarées dans les bureaux et centres de vote dans la circonscription électorale de Radès, l’Instance régionale indépendante des élections (IRIE) à Ben Arous a publié de nouveaux résultats rectifiés comme suit :

-Liste indépendante “Radès Taiech” : 3536 voix et 11 sièges

-Ennahdha : 2622 voix et 8 sièges

-Nidaa Tounes : 2461 voix et 8 sièges

-Front populaire : 1005 voix et 3 sièges

-Nombre des électeurs inscrits dans la circonscription de Radès 29049

-Nombre des électeurs qui ont voté : 10102

-Nombre des voix déclarées : 9624