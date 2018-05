BCE adresse un message de félicitations au président du SNJT et à tous les journalistes tunisiens

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a adressé, jeudi, un message de félicitations au président du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), Néji Bghouri et à tous les journalistes tunisiens à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse.

Dans ce message, le chef de l’Etat a rendu hommage aux journalistes pour “les grandes responsabilités qu’ils assument en cette conjoncture délicate que vit le pays et pour le rôle qui leur est dévolu dans la divulgation de la vérité et l’éclairage de l’opinion publique ainsi que la contribution à faire réussir le processus démocratique et préserver le pluralisme politique et de la pensée”.

“Mon soutien à la liberté de la presse est un choix irréversible”, a-t-il affirmé, soulignant sa détermination à consacrer davantage ce choix et à réunir les conditions propices favorisant la préservation de la dignité des journalistes et leur permettant d’accomplir leur travail dans le respect de la liberté, la responsabilité et l’éthique du travail journalistique.