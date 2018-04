Tunisie : Mansri étonné de voir le Syndicat des forces de sécurité intérieure annoncer son boycott des élections municipales

Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Mohamed Tlili Mansri, s’est déclaré samedi étonné de voir le Syndicat des forces de sécurité intérieure annoncer son boycott des élections municipales 2018.

” Il est insensé que le Syndicat soit contre l’exercice par les forces de sécurité de leur droit électoral garanti par la Constitution “, a-t-il indiqué lors d’une conférence de presse organisée au siège de la section régionale de l’ISIE de Tunis I.

” Le 29 avril 2018 est un rendez historique. Il marquera la participation pour la première fois, des militaires et des sécuritaires aux élections et aux premières municipales post-révolution “, a-t-il tenu à préciser.

” Pour protéger les données personnelles des militaires et des sécuritaires et en garantir la confidentialité du vote, un jour de vote a été dédié à ces deux corps “, a-t-il souligné.

Les militaires et les sécuritaires ne vont pas utiliser l’encre indélébile. Le registre électoral (de ces deux corps) ne sera pas non plus affiché devant les bureaux de vote et leur bulletin de vote ne seront pas dépouillés le 29 avril 2018, a-t-il encore expliqué.

” L’Instance supérieure indépendante pour les élections a aménagé 350 centres de vote, soit un centre par circonscription électorale pour permettre à un plus grand nombre de militaires et de sécuritaires de participer au scrutin “, a-t-il indiqué, rappelant que 36495 sécuritaires et militaires sont inscrits sur le fichier électoral pour les municipales 2018.

” Les bulletins de vote des militaires et des sécuritaires seront dépouillés en concomitance avec ceux des électeurs civils “, avait indiqué jeudi dernier le président de la section régionale de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) de Tunis I, Salah Riahi.

” Le dépouillement des bulletins des militaires et des sécuritaires n’aura pas lieu le 29 avril 2018, mais devrait démarrer parallèlement avec le dépouillement des bulletins de l’ensemble des électeurs prévue le 6 mai 2018 “, avait-il précisé à l’agence TAP.

” Les urnes dédiées au scrutin des militaires et des sécuritaires seront acheminées vers les centres de vote le 28 avril 2018 à partir de 09H00 au milieu d’une protection sécuritaire et militaire et en compagnie du coordinateur local des urnes “, avait-il poursuivi.

Les bulletins de vote des militaires, des sécuritaires et des civils seront mélangés le jour du dépouillement au vu et au su des observateurs, avant de procéder au décompte des bulletins (des militaires et des sécuritaires d’une part et des civils d’autre part) et de rédiger un procès verbal à ce sujet.