Tunisie : 4 morts et 19 blessés dans deux carambolages sur l’autoroute Sousse-Sfax

Deux accidents se sont produits, samedi matin, sur l’autoroute Sousse-Sfax, à 5 km de distance, faisant 19 blessés et quatre morts : une femme, un homme et deux gardes nationaux, déclare à l’agence TAP le directeur régional de la Protection civile, Mohamed Salah Ben Ansa. Un épais brouillard serait la cause des deux accidents.

Le premier a eu lieu, sur l’autoroute A1, au niveau de Menzel Hayet, faisant quelques blessés et des dégâts matériels. Le deuxième accident s’est produit peu de temps après, également sur l’autoroute A1, au niveau de la localité de Karkar (gouvernorat de Mahdia), faisant quatre morts et portant le nombre des blessés à 19, dont trois gardes nationaux.

Plus de 30 véhicules de la protection civile ont été dépêchés sur les lieux pour secourir les blessés.

Expliquant le lien entre les deux accidents, Ben Ansa indique que suite à un carambolage entre plusieurs voitures au niveau de la localité de Menzel Hayet, des véhicules de la protection civile et de la garde nationale ont été dépêchés sur les lieux.

En cours de route, un camion semi-remorque a dérapé et percuté l’un des véhicules de la protection civile qui se dirigeaient vers l’autre accident. Ce qui a provoqué un carambolage entre 25 véhicules, faisant quatre morts dont deux sous-lieutenants de la garde nationale.

On dénombre 19 blessés dans les deux accidents. Ils sont dans un état plus moins grave.