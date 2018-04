Tunisie : Des ONGs appellent le parlement à ne pas se mettre en travers de la prolongation du mandat d’exercice de l’IVD

Plusieurs composantes de la société civile ont appelé, mardi, l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) à ne pas se mettre en travers de la prolongation du mandat d’exercice de l’Instance Vérité et Dignité (IVD) qui, ont-ils estimé, a prouvé qu’il est capable de mener à terme sa mission et d’aboutir à l’élaboration de son rapport final.

Dans une déclaration commune, elles ont également appelé les pouvoirs exécutif et judiciaire, le chef du contentieux de l’Etat et toutes les parties gouvernementales à collaborer avec l’Instance et à lui fournir les documents et les archives du ministère de l’Intérieur et les dossiers des martyrs et blessés de la Révolution.

Tout en appelant le parlement à pourvoir rapidement aux postes vacants dans la composition du Conseil de l’Instance, les signataires de cette déclaration ont invité l’IVD à respecter le pouvoir judiciaire et à mettre à exécution les décisions rendues par le Tribunal administratif relatif aux membres de l’instance révoqués.

Dans le même contexte, ils ont exhorté toutes les forces politiques et civiles à appuyer le système de la justice transitionnelle et à le protéger contre toute tentative visant à le compromettre, à en modifier la loi ou à le dévier de son objectif.

Les organisations signataires sont :

– La ligue tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH),

– l’Association des magistrats tunisiens (AMT),

– L’Association tunisienne des jeunes avocats (ATJA),

– L’Association Tunisienne des Femmes démocrates (ATFD),

– Réseau Destourna,

– L’association Tunisienne de Défense des Libertés individuelles (ADLI),

– La fédération internationale des Droit de l’Homme (FIDH),

– Avocats Sans Frontières,

– L’Organisation Mondiale de lutte contre la torture (Bureau de Tunis),

– La fédération tunisienne de la citoyenneté dans les deux rives,

– L’Association Justice et Réhabilitation,

– L’Association INSAF (Justice pour les anciens militaires),

– Le Réseau tunisien de la justice transitionnelle.