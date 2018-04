Tunisie – Météo : Des passages nuageux sur l’ensemble du pays

Brumes locales dimanche matin puis temps parfois nuageux avec pluies isolées et temporairement orageuses sur le nord, le centre et localement le sud.

Des chutes de grêles seront probablement, observées par endroit. Vent de secteur Nord sur le nord et le centre et de secteur Ouest sur le sud; fort de 40 à 60 km/h près des côtes et sur le sud avec phénomènes locaux de sable et faible à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs. Mer très agitée à agitée.

Températures en baisse et les maximales seront comprises entre 16 et 21°C, au nord et dans les hauteurs et entre 21 et 26°C dans le reste du pays .

Prévisions pour demain, Lundi 16 Avril 2018:

Des passages nuageux sur l’ensemble du pays seront progressivement abondants la nuit sur le nord et les régions ouest avec pluies isolées. Vent de secteur Ouest fort de 40 à 60 km/h près des côtes et faible à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs.

Mer très agitée à agitée. Températures maximales comprises entre 18 et 23°C, au nord et dans les hauteurs et entre 23 et 27 °C dans le reste du pays.