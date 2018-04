Ligue 1 : La course pour la 2e place se resserre, le CO Medenine s’approche de la sortie

La course pour la deuxième place se resserre entre l’Etoile du Sahel, le Club Africain et le CS Sfaxien qui entre en ligne, dimanche, au terme de la 24e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, tandis que le CO Médenine s’est approchée de la porte de sortie.

L’Etoile du sahel a en effet profité de son nul précieux arraché au Stade Tunisien (0-0) pour remonter à la deuxième place qualificative à la coupe de la CAF, avec 44 points ex aequo avec la formation clubiste qui a concédé de son coté la défaite à domicile face au CA Bizertin (0-2), dans un macth disputé à huis clos.

Le CS Sfaxien, large vainqueur de l’US Ben Guerdane (3-0) grâce à un doublé de Firas Chawat (55, 66) et à un but de Walid Karoui (78), a relancé ses chances dans la course pour la deuxième place en talonnant les deux co-dauphins d’un seul points.

Le suspense pourra durer donc jusqu’à la dernière journée, puisque l’Etoile devra se défaire, lors de la prochaine journée du CO Médenine avant d’affronter l’US Ben Guerdane, deux équipes du bas du tableau. Quant au Club Africain, il donnera la réplique à l’ES Metlaoui avant le match au sommet qui s’annonce décisif face au CS Sfaxien qui sera d’abord à l’épreuve du CA Bizertin.

De son côté, l’US Monastir a été battue à domicile par l’AS Gabès (1-2). Les visiteurs ont ouvert le score par Slim Mezlini (18) avant que les locaux n’égalisent par Hsan Messaad (45), mais les Gabésiens ont répris l’avantage par Halim Darragi (54).

Malgré cette défaite, les Usémites conservent leur 5e place avec 35 points, à quatre longueurs du trio CA Bizertin-ES Metlaoui-JS Kairouan qui se partage la 6e position avec 31 points.

La formation bizertine a réussi finalement à sauver sa place parmi l’élite en ramenant une précieuse victoire de Radès, grâce à deux réalisations de Seddik Mejri (72) et Zied Ounelli (79). Ce succès, le troisième de suite, permet aux protégés de Jalel Kadri de s’éloigner définitivement de la zone rouge quelque soient les résultats des deux derniers matches du championnat.

L’ES Metlaoui s’est également mise à l’abri en l’emportant largement sur le CO Médenine, le meilleur score de la journée, grâce à deux doublés de Imed Meniaoui (38 sp, 83) et Zied Baccouche (43, 45+3), compliquant du coup la tache de son adversaire, lanterne rouge, qui a pratiquement fait ses adieux à la Ligue 1.

La JS Kairouan elle, a été tenue en échec par l’ES Zarzis (0-0) qui partage l’avant-dernière place avec l’US Benguerdane avec 20 points chacun, et dont les barrages restent la seule issue pour les deux équipes pour sortir indemnes de cette situation. En attendant le dernier derby du sud comptant pour l’ultime journée, prévu à Médenine, les deux voisins devront faire le plein lors de la prochaine journée devant respectivement au champion espérantiste à Zarzis, et à l’Etoile du Sahel à Sousse.

A Gabès, le Stade Gabésien, appelé à se mettre à l’abri pour sauver sa place parmi l’élite (11e avec 24 points), n’a pu faire mieux qu’un match nul face à l’Espérance de Tunis, assurée depuis la précédente journée de son 28e titre de champion de Tunisie (1-1), en laissant échapper la victoire après l’ouverture du score à la 49e par Aymen Mahmoud qui a été ensuite l’auteur du but contre son camp en faveur des sang et or à la 65e.

La Stayda devra bien négocier ses deux dernières sorties face à l’US Monastir et au Stade Tunisien pour assurer son maintien.