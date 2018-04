ARP  : Le monsieur 263 voix qui se targue de nommer et de limoger… Honte à la Tunisie

Il n’a pas de nom, c’est lui de donner une identité et une appartenance tunisiennes qu’il ne possède pas et c’est un point de vue tout-à-fait personnel !

Le monsieur 263 voix qui, si l’on suivait les critères adoptés par les plus grands constitutionnalistes du monde, a battu le record du Guinness en matière de non représentativité dans un Parlement, hausse de plus en plus le ton. Au lieu de s’écraser un tout petit peu, tant son degré de représentativité est insignifiant avec 263 voix pour 12 millions de Tunisiens, soit 0,00002% de la population et encore élu dans des conditions «douteuses», ne rate pas une occasion de faire montre de son arrogance, de son insolence et de son irrespect pour les institutions du pays et leurs représentants et pour le siège qu’il occupe et qu’il pollue par sa haine et sa vindicte. Un siège qui avait été occupé par l’un de ceux qui ont libéré le pays du joug des occupants français et qui a participé à l’élaboration d’une Constitution.

La première de la Tunisie postindépendance et de loin plus respectable que celle de la «deuxième République», malgré ses insuffisances, et qui a atomisé le pays et mis à mal toutes nos institutions !

Un blogueur propagandiste !

Ce député, à l’origine blogueur propagandiste, pour le compte de nous ne savons qui ! Oh que Si ! De Marzouki et Co et également, selon nombre de sources, pur produit islamiste, dont le père militaire est tombé en martyr pour le drapeau tunisien, a osé brandir un étendard noir : celui de Daech ! Comble de l’incohérence, il siège chaque jour au Parlement tunisien où il n’y a de place que pour le drapeau rouge sang et le blanc symbole de paix dans notre pays !

Cet énergumène sorti de nulle part qui représente le peuple tunisien avec 0,0002% de voix est un menteur invétéré ! Son premier mensonge a été celui du «Général qui a dit non» portant aux nues un officier de l’armée qui a échoué par la suite à protéger son pays de la vague terroriste. Son explication : «je voulais pousser mes compatriotes à aller au bout de leur mouvement contestataire»

Cet individu, qui a déclaré publiquement ses regrets suite à la mort d’Oussama Ben Laden et a appelé au djihad en Egypte après la destitution du frère musulman Morsi, ose s’adresser à un ministre dans un Parlement pour lui dire que c’est lui qui a toutes les prérogatives pour le faire et le défaire, pas seulement lui mais tout le gouvernement. Devons-nous relire à Monsieur 263 le processus de nomination des membres du gouvernement? L’Article 89 de la Constitution stipule que : «Le gouvernement se compose du chef du gouvernement, de ministres et de secrétaires d’État choisis par le chef du gouvernement, et en concertation avec le président de la République en ce qui concerne les ministères des Affaires étrangères et de la Défense.

Dans un délai d’une semaine suivant la proclamation des résultats définitifs des élections, le président de la République charge le candidat du parti politique ou de la coalition électorale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges au sein de l’Assemblée des représentants du peuple de former le gouvernement … En cas d’égalité du nombre de sièges, il est tenu compte pour la désignation du nombre de voix obtenues». Donc monsieur 263 voix, votre voix prétendument indépendante est insignifiante s’agissant de nommer les membres du gouvernement ou de les déloger de leurs postes, et votre vote de confiance pourrait finir dans une poubelle s’il n’est pas dans la majorité !

Que de haine à l’ARP !

Vous, monsieur 263 voix, exprimez à vous seul toute la misère intellectuelle, idéologique et politique de la Tunisie 7 ans après le soulèvement complot ? Vous, blogueur sorti de nulle part, transformé par une baguette magique en un opposant exilé en France en mai 2010 (sic) -votre exil n’a pas duré longtemps, vos donneurs d’ordre vous ont peut-être rassuré à ce propos- véhiculez une image hideuse de certains acteurs politiques dans notre pays. Votre haine, votre malveillance et votre agressivité illustrent l’incapacité de nombre de personnages à votre image à construire un pays, à édifier des institutions démocratiques et à consolider un processus démocratique.

Un pays se construit avec beaucoup d’amour, mais vous, vous ne ratez pas une occasion pour cracher votre venin sur tout ce qui a trait à notre pays, sa culture, son identité et sa civilisation.

Votre malveillance soutenue par une armée de blogueurs mercenaires à votre image, et dont la principale mission consiste à menacer tous ceux et celles qui vous critiquent des pires représailles, suscite en nous beaucoup d’aversion et finira par vous rattraper.

«La haine est la vengeance du poltron», a dit Georges Bernard Shaw.

Cela vous va bien et aussi aux 263 voix qui vous ont élu, sauf peut-être ceux qui vous ont élu vous pensant patriote !

ABA