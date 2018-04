Tunisie-Municipales : Plus de 36 mille sécuritaires et militaires vont voter

Quelque 36.050 membres des institutions sécuritaire et militaire voteront lors des prochaines élections municipales, selon Anouar Belhassan, membre de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE).

Dans une déclaration jeudi à l’agence TAP, il a indiqué que l’instance réserve environ 350 centres de vote et 359 bureaux de vote pour cette catégorie d’électeurs.

Pour rappel, le scrutin pour les agents sécuritaires et militaires est fixé pour le 29 avril, conformément à l’agenda de l’ISIE, soit une semaine avant le vote du grand public.

” L’opération de vote des sécuritaires et militaires se déroulera en présence d’observateurs et représentants des listes candidates dans les centres et bureaux de vote afin de garantir les principes de la transparence et de l’intégrité “, a insisté Anouar Belhassan.

Le président de l’Instance Mohamed Tlili Mansri a, pour sa part, souligné que le registre électoral des militaires et des membres de la sécurité ne doit pas être affiché dans les bureaux de vote pour protéger leurs données personnelles.

Il a précisé que lors du dépouillement, les bulletins de vote des militaires et sécuritaires seront mélangés avec ceux des citoyens pour éviter le dévoilement du choix fait par les premiers.