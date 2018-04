Tunisie : La HAICA décide de suspendre d’un mois l’émission “Au studio” diffusée sur “Al-Janoubia

La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) a décidé, mercredi, de suspendre, pour une durée d’un mois, l’émission “Au Studio”, diffusée par la chaîne de télévision privée “Al-Janoubia”.

Selon un communiqué de l’instance de régulation audiovisuelle, cette décision intervient en réaction à la diffusion, le 3 avril 2018, d’un discours incitant à la haine, des accusations d’apostasie ainsi que des insultes et injures.

Dans le même contexte, la HAICA a décidé de retirer du site web de la chaîne ainsi que de l’ensemble des pages sur les réseaux sociaux l’épisode de cette émission, objet d’infraction.

L’instance estime qu’il s’agit là d’une violation de l’article 6 de la Constitution, du pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), de l’article 5 du décret-loi 2011-116 et des articles 14, 23 et 24 du cahier des charges fixant les conditions et les règles générales d’octroi d’une licence de création et d’exploitation d’une chaine de télévision privée.

Au cours de cet épisode, Bahri Jelassi, invité de l’émission a tenu un discours de haine à l’égard de feu Salah Zeghidi, militant syndicaliste et activiste de gauche, lit-on dans le même communiqué.