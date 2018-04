Ligue 1 (23e journée) : Coup d’envoi décalé de deux rencontres

Les deux rencontres ES Sahel-JS Kairouan et l’Espérance ST-ES Metlaoui comptant pour la 23e journée de Ligue 1, prévue dimanche 8 avril, ont été décalées respectivement à 17h00 et 19h10 à la demande de la télévision tunisienne qui souhaite diffuser un plus grand nombre de matchs de la journée, annonce jeudi la fédération tunisienne de football.

Voici le programme de la 23e journée:

A Menzel Abderrahman 15h00: CA Bizertin – US Monastir

A Gabès 15h00 (à huis clos): AS Gabès-S.Tunisien

A Medenine 15h00: CO Medenine – CS Sfaxien

A Zarzis (15h00): ES Zarzis – S.Gabésien (Watania 2)

A Ben Guerdane (15h00): US Ben Guerdane – C.Africain (Watania 1)

A Sousse (17h00): ES Sahel – JS Kairouan (Watania 2)

A Radès 19h10 (huis clos): Espérance ST – ES Metlaoui (Watania 2)