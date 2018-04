Plusieurs femmes et un homme étaient sur le plateau de l’émission Hkeyet Tounsia présentée par Sami Fehri. Ces invités étaient atteints d’un cancer et ont raconté leur calvaire et leur rémission. Malheureusement, certains témoignage sont émouvants, suite à la perte d’un être cher à cause de cette maladie.

