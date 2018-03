Tunisie : La campagne “Qu’en est-il de mon dossier” craint un effondrement du processus de la justice transitionnelle

La campagne “Qu’en est-il de mon dossier” a dit craindre, vendredi, un effondrement du processus de la justice transitionnelle voire un déni des droits des victimes.

La campagne “Qu’en est-il de mon dossier” réagit au vote controversé, lundi dernier, contre la prolongation du mandat de l’Instance Vérité et Dignité (IVD) .

Elle a dit rejeter toute tentative de compromettre le processus de la justice transitionnelle inscrit dans la loi organique de 2013, imputant à la classe politique la responsabilité du climat de tension qui règne dans le pays.

Selon la campagne, le président de l’assemblée des représentants du peuple (ARP) Mohamed Ennacaeur ainsi que le bureau du parlement étaient bien derrière l’ambiance électrique qui a régné lors de la séance plénière consacrée au vote de la prolongation du mandat de l’Instance vérité-Dignité (IVD).

La campagne a, par ailleurs, appelé le conseil de l’instance Vérité et Dignité à surmonter les différends et à poursuivre la lutte pour sauver le processus de la justice transitionnelle et rendre justice aux victimes des violations.

Le Parlement avait voté, tard lundi soir, contre une ýýprolongation du mandat de l’Instance Vérité et Dignité ýýqui devait initialement se terminer le 31 mai, avec zéro voix ýpour, 63 contre et 2 abstentions.

De nombreux députés, dont ceux du parti Ennahdha et du ýbloc démocrate ont quitté l’hémicycle avant le vote.ý

Aucun député n’a voté pour le renouvellement du ýmandat ýde l’IVD.ý