SBS ou l’art et la manière de provoquer une Interruption Volontaire de Démocratie

L’Histoire avec un grand H, l’écrire n’est pas donnée à tout le monde. L’un des premiers sociologues de l’Histoire, né il y a longtemps à KAIROUAN, l’a d’ailleurs affirmé dans ses Prolégomènes …

Il y en a eu des déformateurs de l’Histoire et des histoires sur l’Histoire ! Pour ne rappeler que celle qui nous concerne de près, faut-il signaler que l’on nous a rabâchés durant des années que CHARLES MARTEL avait arrêté nos ancêtres à POITIERS, alors que cet événement n’a jamais lieu comme nous le lisons dans les livres d’histoire récents. Et plus récemment, nous sommes en train de découvrir les raisons profondes de la démolition de la LIBYE par SARKO, qui voulait coûte que coûte faire noyer le poisson de la corruption dans le sang du peuple libyen frère.

Alors, quand je vois l’énergie que dépense la pauvre «BIBREASTS» pour réécrire l’Histoire de notre pays, avec une fixation particulière sur le rôle de BOURGUIBA, je me demande quels sont les objectifs recherchés par cette dame qui s’entête à vouloir nuire et salir l’image du père de la patrie… malgré tous ses défauts.

Et le plus amusant dans tout ça, c’est l’énergie qu’elle met pour fouiller dans tous les coins et recoins de notre passé le plus profond en dépensant l’argent du contribuable ; elle cherche à continuer à le dépenser cet argent !

Le spectacle désolant qu’elle a provoqué à l’ARP a mis en évidence les errements d’un système boiteux qui, lui, ne laissera pas trace dans l’Histoire de ce pays.

Donc, imaginez la réaction du commun des mortels et celle du citoyen lambda qui écoute ce qui se dit et se hurle ces temps-ci au BARDO qui relève plus du langage de charretier et des propos malsains, ce qui aurait obligé la télé d’ajouter le logo «-16 ans» quand elle transmet ces tristes débats.

Et dire que de ces gens-là, qui sont censés nous représenter, s’étripent de cette manière pour une cause perdue d’avance : réécrire l’Histoire pour assouvir une vengeance quasi personnelle et, peut-être, obéir à des agendas souvent étrangers.

Cependant, je suis et reste optimiste en dépit de ces égarements et de ces verbiages qui semblent avoir aussi touché d’autres structures, particulièrement la bande d’écervelés qui, eux, salissent l’image d’un autre grand homme qu’heureusement SBS n’a pas cherché à démolir. Elle en est capable vous savez!