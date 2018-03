Tunisie : Une patrouille de la garde douanière à Kairouan agressée par des contrebandiers

Une patrouille relevant de la Brigade de la garde douanière à Kairouan, au niveau de Hajeb El Ayoun, a été agressée par un groupe de contrebandiers, après avoir saisi deux camions chargés d’une importante quantité de pompes à eau de contrebande d’un pays voisin, selon un communiqué publié, lundi, par la Direction générale de la douane.

Deux agents ont été blessés, l’un d’entre eux a été maintenu en réanimation dans l’une des cliniques privées, alors que le deuxième a quitté l’hôpital après avoir reçu les soins nécessaires.

La même source a précisé que le conducteur de l’un des deux camions a fait appel à un de ses proches, habitant dans une zone proche, en vue de faire face aux agents de la patrouille et saisir les biens par la force.

Un grand nombre de contrebandiers sont arrivés sur les lieux de l’incident dans des camions légers munis d’un bulldozer qui a été utilisé pour attaquer le véhicule de la patrouille et traîner le camion chargé de pompes à eau de contrebande.

” Bien que les agents de la police aient pris le contrôle des deux moyens de transport et des marchandises saisies, ils ont été obligés de se retirer pour pouvoir amener les deux agents qui ont été gravement blessés, à l’hôpital régional de Kairouan “.

La Direction générale de la douane a indiqué avoir renforcé les équipes de la Garde de la douane à Sousse et à Monastir afin de ratisser les zones proches du lieu de l’incident. Toutefois, les trafiquants se sont enfuis pour se cacher dans les quartiers résidentiels et les fermes agricoles, rendant impossible l’identification de l’emplacement des deux camions et des marchandises vendues en contrebande.

Selon le communiqué, “le procureur de la République a été informé de l’affaire et une coordination a été établie avec les unités de la Garde nationale afin de poursuivre la recherche des agresseurs et des marchandises de contrebande. Le ratissage se poursuivra jusqu’à ce que les objets de contrebande et les agresseurs soient trouvés”.