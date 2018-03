Danone Nations Cup : Pas de finale mondiale en 2018

Le comité d’organisation de la 18ème édition nationale de la Danone Nations Cup vient d’organiser son premier point de presse de la saison. Ce point de presse s’est déroulé au stade Hédi Ennaifer du Bardo à l’occasion de la finale sectorielle consacrée aux équipes civiles des gouvernorats de Tunis, Ben Arous, Ariana, Bizerte et Béja. Cette journée a vu la participation des équipes du Club Africain, l’Espérance Sportive de Tunis, le Stade Tunisien, le Club Athlétique Bizertin, l’Olympique de Béja, le Club Sportif d’Hammam-Lif, l’Association de Oued Ellil, le Club d’el Alia et l’Association Sportive de l’Ariana. Les deux premiers responsables de cette compétition, Mejdi Ayache et Mya Elalamy, ont d’abord rappelé que la DNC est une compétition ouverte en Tunisie aux équipes civiles et scolaires (10-12ans). Mais en plus du fait qu’elle est une compétition sportive qui donne aux jeunes joueurs l’opportunité de partager leur passion pour le football, ils ont insisté à rappeler que la DNC a également pour mission de véhiculer les valeurs du Fair-play, de l’Humanisme, de l’Ouverture, de la Proximité et de l’Enthousiasme. Les deux responsables ont ajouté que cette complétion est organisée depuis 18 ans en Tunisie par Danone en collaboration avec la Fédération Tunisienne de Football et la Fédération des Sports Scolaires et Universitaires. Selon les estimations, plus de 400 équipes scolaires et 32 équipes civiles tunisiennes participeront cette saison à cette compétition à l’échelle nationale et auront tous la même envie de la gagner pour se qualifier à la Grande Finale Mondiale. Cependant, selon Mejdi Ayache, la finale Mondiale de 2018 n’aura pas comme prévu à l’automne de cette année. Selon lui, les organisateurs de la Danone Nations Cup ont pris la décision de reporter la finale de 2018 et de l’organiser en même temps que celle de 2019 pendant le mois d’octobre de l’année prochaine. Cette Finale double aura lieu dans un stade mythique dont le nom n’a pas été encore dévoilé. Et cette décision a été prise par les organisateurs pour fêter d’une manière grandiose le 100éme anniversaire de la création de Danone prévu en 2019 en présence du maximum d’enfants du monde. Mejdi Ayache a ajouté que le rythme des prochaines rencontres sera très accéléré pour arriver à clore cette compétition nationale avant le mois de Ramadan.

