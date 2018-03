Ligue des champions : Tirage au sort relativement clément pour l’Espérance ST

Les deux clubs tunisiens engagés en Ligue des champions de la CAF, l’Espérance ST et l’ES Sahel, ont évité le même groupe, au terme du tirage au sort de la phase des poules, effectué mercredi soir au Caire.

Le tirage au sort a été relativement clément pour les “sang et or” qui ont toutefois hérité dans le Groupe A du redoutable Al Ahly du Caire.

Le champion toutes catégories égyptien, hormis ses 6 consécrations depuis 1997, a disputé 12 phases de poules de la Ligue des champions (cette année,

ce sera la 13e), auxquelles il fa ut en ajouter deux autres (2014 et 2015) dans la Coupe de la Confédération.

Les protégés de Khaled Ben Yahya auront affaire aussi à des adversaires moins relevés et inédits, à savoir Township Rollers (Botswana) et Kampala City CA (Ouganda), qui n’ont pas un grand historique en Ligue des Champions.

L’un des deux tickets pour les quarts de finale semble ainsi largement dans les cordes du champion de Tunisie.

L’ES Sahel a hérité lui de deux adversaires bien rodés dans le Groupe D, à savoir Primero de Agosto d’Angola et Zesco United de Zambie. Elle doit de plus composer avec les longs déplacements en Afrique australe et de l’est.

Le Primeiro de Agosto avait été du premier Top 8 de l’épreuve pour son inauguration en 1997. Depuis, plus rien, mais avec son retour au devant de la scène africaine, il sera un adversaire dont il faudra se mefier pour les protégés du technicien Madhoui. Le football angolais joue souvent les principaux rôles dans cette compétition, puisque trois autres clubs angolais ont atteint ce stade de la compétition, Petro Atletico (2002), AS Aviacao (2003) et Recreativo Libolo (2013).

Le troisième adversaire des Etoilés, Mbabane Swallows deSwaziland, semble moins redoutables, mais la formation sahélien ne doit sous-estimer aucun concurrent dans la longue course pour le titre.

La première journée est prévue le 4 mai prochain et la dernière journée le 28 août. Les deux premiers de chaque groupes seront qualifiés pour les quarts de finale qui seront disputés en septembre (aller 14, retour 21).

Les demi-finales aller auront lieu le 2 octobre et le retour le 23 octobre. La finale aller est fixée au 23 novembre et la finale retour au 30 novembre.

L’Espérance ST entame les éliminatoires le 4, 5 ou 6 Mai contre al Ahly au Caire. Elle recevra le 15 ou le 16 Mai à Tunis Township à Tunis puis le 16 ou 17 Kampala city à Tunis avant d’aller affronter le 27 ou 28 ou 29 juillet Kampala City en Ouganda. Les coéquipiers de Ben Cherifia recevront lors de l’avant dernière journée le 17 ou 18 ou 19 Aout Al Ahly du Caire avant de disputer leur dernier match le 28 ou 29 Aout contre Township à Gaborone.

De son côté, l’ES Sahel se déplacer lors de la première journée pour affronter Primero de Agosto d’Angola, le 5, 6 ou 7 mai à Luanda avant de recevoir lors de la 2e journée Mbabane Swallows du Swaziland, le 15 ou 16 mai à Sousse.

Le groupe B est qualifié de fer puisqu’il est constitué du TP Mazembe (RD Congo), du MC Alger (Algérie), du Difaa El Jadidi (Maroc) et de l’ES Sétif (Algérie), de sérieux prétendants au titre.

Le tenant du titre, Widad Casablanca, entraîné par le technicien tunisien Faouzi Benzarti, évoluera dans le Groupe C où il aura fort à faire avec les sud-africains du Mamelodi Sundowns, vainqueurs de l’épreuve en 2016, mais doit se méfier aussi de l’AS Port du Togo et Horoya Conakry de Guinée.