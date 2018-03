Tunisie – Fête de l’Indépendance : L’ARP félicite le peuple tunisien

L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a adressé ses félicitations au peuple tunisien à l’occasion du 62e anniversaire de l’indépendance, exprimant sa grande fierté pour cet anniversaire eternel.

Dans une déclaration rendue publique lundi, l’ARP a souhaité que cette occasion soit un nouveau départ pour la réalisation des espoirs et des aspirations et pour le parachèvement du processus de transition grâce à la cohésion de toutes les catégories du peuple et de son unité pour relever tous les défis économiques, sociaux, de développement et de lutte contre le terrorisme.

L’Assemblée a mis d’autre part en valeur les efforts consentis par tous les Tunisiens pour sauvegarder les acquis de l’indépendance et leur travail inlassable pour concrétiser les objectifs de la révolution de la liberté et de la dignité au cours de laquelle tout le peuple a exprimé son rejet total de l’injustice et de la dictature et tracé un nouveau chapitre de la solidarité populaire et de la cohésion nationale.

L’ARP a rendu par ailleurs hommage aux forces armées tunisiennes pour assurer la sécurité du pays et lutter contre le terrorisme, se félicitant de la réussite de l’opération qualitative lundi au sud du pays, “ce qui galvanise le sentiment de patriotisme et la nécessité d’unifier les ranges et intensifier les efforts et la vigilance pour éradiquer le fléau du terrorisme”.