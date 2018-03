Tunisie : BCE reçoit des messages de félicitations

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a, à l’occasion du 62e anniversaire de la fête de l’Indépendance, reçu des messages de félicitations émanant des dirigeants et chefs d’Etat de pays frères et amis.

Ils y expriment leurs sentiments de fraternité, d’amitié et de considération, souhaitant à la Tunisie et à son peuple davantage de progrès et de prospérité. Ils réaffirmant la volonté d’œuvrer en vue de renforcer les liens de fraternité, d’amitié et de coopération entre leurs pays respectifs et la Tunisie.

Ils réitèrent leur volonté de soutenir les efforts de la Tunisie dans l’édification de la démocratie et la réalisation du développement économique et social, soulignant l’importance du rôle de la Tunisie dans la sécurité et la stabilité de la région.

Dans son message, le président américain Donald Trump a souligné les solides liens d’amitié qui unissent les Etats-Unis d’Amérique et la Tunisie. Il insiste sur l’importance du rôle de la Tunisie dans la réalisation de la paix et la stabilité de la région ainsi que son engagement à consolider les institutions démocratiques et à promouvoir le progrès économique.

“Les Etats Unis sont fiers d’être aux côtés de la Tunisie et de l’accompagner sur la voie du changement démocratique”.

Le président français Emmanuel Macron écrit dans son message que la Tunisie, en optant pour l’Etat de droit et démocratie, a fait le meilleur choix.

Il a ajouté que l’organisation, le 6 mai prochain en Tunisie, des premières élections municipales depuis la révolution de 2011 est un symbole fort pour l’ancrage de la démocratie.

Pour sa part, le président allemand Frank-Walter Steinmeier a déclaré, dans son message, que la Tunisie a franchi, avec beaucoup de mérite, d’importantes étapes sur la voie du changement démocratique, et ce dans le respect de la primauté de la loi et la consolidation du rôle de la société civile, ce qui lui a valu d’être un exemple porteur d’espoir au-delà des frontières de la région.

Le président allemand a souligné l’attachement de son pays à “soutenir les réformes concrètes de la Tunisie dans le cadre du partenariat avec l’Afrique”.

Ces messages sont aussi adressés par:

Le président de la Palestine

Le président de la République arabe d’Egypte

Le président de la République libanaise

Le serviteur des deux saintes mosquées

Le Prince héritier d’Arabie Saoudite

Le président des Emirats arabes unis

L’Emir (gouverneur) de Dubai

Le Prince héritier d’Abou Dhabi

Le Sultan d’Oman

Le Roi de Bahreïn

La présidente de la République de Singapour

Ces messages émanent également de et du:

L’Empereur du Japon

Roi d’Espagne

Roi de Belgique

Roi des Pays-Bas

Gouverneur d’Australie

Et des :

Président de la République du Tchad

Président de la République gabonaise

Président de la Fédération de Russie

Président de la République italienne

Président de la République d’Autriche

Président de la République de Pologne

Président de la République d’Ukraine

Président de la République du Kirghizistan

Président de la République de Lettonie

Président de la République du Mexique

Président de la République de Corée

Président de la République de Cuba

Président de la République de l’Inde

Présidente de la République de Croatie