Tunisie Telecom partenaire de l’Hôpital Farhat Hached de Sousse

Tunisie Telecom et l’Hôpital Farhat Hached de Sousse ont consolidé leur fort partenariat par un contrat d’une durée de 36 mois, faisant ainsi bénéficier le personnel de l’hôpital d’une panoplie de solutions et d’avantages proposés par Tunisie Telecom, en matière de téléphonie Mobile, Fixe et ADSL.

La signature dudit partenariat a récemment eu lieu en présence de Mohamed Fadhel Kraiem, président-directeur général de Tunisie Telecom, et Lotfi Boughammoura, directeur général de l’Hôpital, ainsi que des responsables des deux établissements.

En vertu de ce partenariat, 2.000 adhérents pourront bénéficier des meilleures solutions TT pour la téléphonie Mobile et Fixe et optimiser leurs consommations téléphoniques moyennant la gratuité des communications inter-flotte et des forfaits de communication valables vers tous les réseaux.

Ainsi, ce partenariat permettra à Tunisie Telecom de développer davantage son portefeuille clients du secteur des services et spécifiquement celui de la santé.