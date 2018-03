Tunisie : Bulletin des partis politiques

Les activités des partis politiques durant la semaine dernière;

Al Moubadara

Le parti s’est dit inquiet de la dégradation de la situation économique et sociale dans le pays. Il a appelé à des mesures urgentes pour booster la croissance et l’investissement.

Al Moubadara a qualifié de courageuses les dernières décisions prises par le gouvernement pour accélérer la reprise du travail à la Compagnie des phosphates de Gafsa et au groupe chimique.

L’Union populaire républicaine

Le parti a appelé le ministère public et la présidence du gouvernement à l’impératif d’agir pour vérifier le bien-fondé des déclarations de presse de la présidente de l’Instance Vérité et Dignité Sihem Ben Sedrine qui affirme disposer de documents sur des accords signés en 1955 permettant à la France d’exploiter les richesses nationales, pétrole, sel, eau, phosphate et autres.

L’UPL

Le député de l’Union patriotique libre (UPL) Tarek Fetiti a indiqué qu’au moins 8 membres du groupe parlementaire du parti (sur un total de 11) menacent de démissionner du parti.

Nidaa Tounes

Au cours de la semaine dernière, le mouvement a poursuivi des réunions régionales consacrées aux élections municipales. Les membres du parti ont visité la Manouba, Zaghouan, Gafsa, Mahdia, Tataouine et Sidi Bouzid.

Al Badil Ettounsi

Le parti participera aux municipales avec 70 listes dont 34 de coalition, a déclaré son président Mehdi Jomaa, se disant confiant des chances du parti étant donné son discours “sincère”.

Le Front populaire

Le Front a inauguré un bureau local à la localité d’Al Awabed, dans le gouvernorat de Sfax en présence du porte-parole du Front Hamma Hammami qui a relevé, à l’occasion, que les prochaines municipales contribueront à surmonter la crise que vit le pays.

Ennahdha

Le bureau exécutif du mouvement s’est penché lors de sa réunion de vendredi sur la préparation des élections municipales.

Lors de la réunion, Ennahdha a exprimé son inquiétude face au refus des enseignants de remettre à l’administration les notes des élèves dans les lycées et collèges.

Parti du Courant populaire

Le secrétaire général du Courant populaire, Zouhair Hamdi, a indiqué que son parti tiendra, les 24 et 25 mars courant, son premier congrès sous le signe “La souveraineté nationale notre priorité et le développement notre choix”.

Au cours de ce congrès, seront élus les nouveaux membres du bureau politique (19 au total), du comité central (76 membres) et des commissions spécialisées, a-t-il dit.

Parti Afek Tounes

Le parti Afek Tounes a affirmé, à la clôture de la réunion de son bureau politique, samedi, l’impératif de hâter la mise en place les institutions de l’Etat, dont la Cour constitutionnelle, et de trouver une issue à la crise socioéconomique en Tunisie.