Tunisie : Déroulement chronologique des événements de Ben Guerdane

Appuyées par la population locale de Ben Guerdane, les forces militaires et sécuritaires avaient mis en échec, le 7 mars 2016, les plans des groupes terroristes de Daech qui avaient pris d’assaut une caserne militaire et deux districts de la sûreté et de la garde nationale dans la région dans le dessein d’instaurer un “émirat daechien”.

Des affrontements avaient éclaté entre les forces sécuritaires et les terroristes qui avaient fait 50 morts dans le camp des assaillants et 13 martyrs parmi les sécuritaires et militaires. Sept civils ont aussi trouvé la mort, lors de ces événements, selon des sources officielles.

Sept assaillants ont été arrêtés, au cours de cette opération.

Ces attaques simultanées avaient pour but de déstabiliser le système sécuritaire du pays et d’instaurer un émirat ” daechien ” dans la région.

Voici le déroulement chronologique des événements de Ben Guerdane :

– 7 mars 2016 : Des groupes appartenant à l’organisation terroriste Daech avaient pris d’assaut une caserne militaire et deux districts de la sûreté et de la garde nationale à Ben Guerdane.

– 7 mars 2016 : Proclamation du couvre-feu de 19h00 à 5h00.

– 9 mars 2016 : Ben Guerdane organise des funérailles nationales pour l’inhumation de ses onze martyrs en présence de milliers de citoyens.

– 21 mars 2016 : Fin des opérations sécuritaires et militaires. Dix-huit martyrs sont tombés dans cette bataille. Neutralisation de 50 terroristes, arrestation de 52 autres. Découverte de plusieurs caches d’armes de guerre.

– 1er avril 2016 : allègement de l’horaire du couvre-feu (de minuit à 5h00).

– 20 avril 2016 : Levée du couvre-feu.

– 11 mai 2016 : Elimination de quatre terroristes armés à M’nihla (Gouvernorat de l’Ariana) et à Sammar (gouvernorat de Tataouine) ayant participé à l’attaque terroriste de Ben Guerdane.