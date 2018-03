Tunisie : Le centre d’enfants autistes d’El Menzah mis sous contrôle

Un cadre spécialisé sera chargé du contrôle pédagogique dans le centre des enfants autistes d’El Menzah où des enfants ont été violentés récemment et les responsables ont été arrêtés pour maltraitance et torture.

Selon les responsables du ministère des affaires sociales, une réunion s’est tenue jeudi dernier avec les représentants du comité de soutien et de défense des droits des enfants autistes et a abouti à un certain nombre de points dont la garantie du contrôle pédagogique du centre, d’un personnel administratif et de psychologues pour améliorer l’encadrement des enfants en attendant de placer cet établissement, actuellement rattaché au ministère de l’éducation, sous la tutelle du ministère des affaires sociales.

La même source indique que les parents d’enfants autistes scolarisés au centre d’El Menzah et qui désirent changer de structure, ont été orientés vers la direction régionale de l’éducation de l’Ariana pour les aider à inscrire leurs enfants dans des écoles publiques ou privées.

Par ailleurs, le ministère des affaires sociales s’est engagé à examiner la possibilité de créer des classes spéciales aux enfants autistes dans les centres relevant des associations sous sa tutelle et de garantir le personnel qualifié pour répondre à leurs besoins spécifiques et leur permettre de bénéficier pleinement de leurs droits.

Le ministère s’est dit, également prêt à mentionner le terme autiste sur la carte d’handicapé attribué à ces enfants pour connaitre leur nombre réel et à créer une commission mixte formée d’experts pour mettre en place des programmes spécifiques à cette catégorie sociale.

A noter que suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo montrant des enfants autistes violentés par des éducateurs au centre d’enfants autistes d’El Menzah, quatre personnes ont été arrêtées (deux éducatrices, la responsable du centre et un employé). Une éducatrice a été emprisonnée et les trois autres sont en état de liberté.