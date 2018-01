Compétitions africaines interclubs 2018 : La CAF fixe le calendrier des deux compétitions

Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a approuvé le calendrier des compétitions interclubs pour l’année 2018 et la modification des règlements de ces compétitions, avec désormais un tirage au sort supplémentaire intervenant avant les quarts de finale, a indiqué l’instance dirigeante du football africain.

La Tunisie sera représentée par l’Espérance de Tunis et l’Etoile du Sahel en Ligue des champions et par le Club Africain et l’US Ben Guerdane en Coupe de la Confédération.

Les deux compétitions interclubs (Ligue des champions et Coupe de la Confédération) débuteront le 9 février prochain avec le déroulement du tour préliminaire aller. Les matchs retour auront lieu les 20 et 21 février 2018.

Les 1/16es de finale sont programmés les 6 et 7 mars pour les matchs aller alors que le retour est prévu les 16, 17 et 18 mars.

La phase de poules débutera le 4 mai avec le déroulement des matchs de la première journée, suivie de la seconde journée qui aura lieu les 15 et 16 mai. La compétition observera une pause en raison de la Coupe du Monde 2018 en Russie avant la reprise les 17 et 18 juillet avec la programmation de la 3e journée. La phase retour commencera le 27 juillet avec la 4e journée.

Les deux dernières journées de la phase retour auront lieu respectivement les (17-19 aout) et (28-29 aout). Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale.

Contrairement à la précédente édition, la CAF procèdera à un tirage au sort, le 3 septembre, pour les matchs des quarts de finale dont les rencontres aller se dérouleront (14-16 septembre) et le retour (21-23 septembre). Les demi-finales aller se joueront les 2 et 3 octobre pour les matchs aller et les 23 et 24 octobre pour le retour.

Enfin, la finale aller de la Ligue des champions est prévue entre le 2 et 4 novembre et la manche retour (9-11 novembre 2018).

Quant à la finale aller de la Coupe de la Confédération, elle se déroulera entre le 23 et 25 novembre et le retour entre le 30 novembre et le 2 décembre 2018.

Le WA Casablanca (Maroc) est détenteur de la Ligue des champions 2017 et le TP Mazambe (RD Congo) est le tenant du trophée de la Coupe de la

Confédération.

Le calendrier:

Tour préliminaire aller: 9, 10, 11 février 2018

Tour préliminaire retour: 20, 21 février 2018

Supercoupe d’Afrique : 23, 24, 25 février 2018

1/16e de finale aller: 6, 7 mars 2018

1/16e de finale retour: 16,17, 18 mars

1/16e de finale bis aller coupe de la Confédération: 6, 7, 8 avril 2018

1/16e de finale bis retour Coupe de la Confédération:17, 18 avril

Phase de poules (1re journée): 4,5, 6 mai

(2e journée): 15,16 mai

(3e journée): 17,18 juillet

(4e journée): 27, 28, 29 juillet

(5e journée): 17, 18, 19 aout

(6e journée): 28, 29 aout

1/4 de finale aller: 14, 15, 16 septembre

1/4 de finale retour:21, 22, 23 septembre

1/2 finale aller: 2, 3 octobre

1/2 finale retour: 23, 24 octobre

Finale aller de la Ligue des champions: 2, 3, 4 novembre

Finale retour: 9, 10, 11 novembre

Finale aller de la Coupe de la Confédération:23, 24, 25 novembre

Finale retour: 30 novembre, 1, 2 décembre.