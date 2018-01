Ligue 2 (13e j) : Nul entre le CS Hammam-Lif et l’O.Béja

Le CS Hammam-lif et l’O.Béja ont fait match nul (1-1), samedi à Béja en clôture de la 13ème journée du championnat de la Ligue 2 du football professionnel (Poule B).

Anouar Sahbani a ouvert le score pour les Banlieusards à la 75e avant que Amir Dridi n’égalise en fin de match pour les Cigognes.

Au terme de ce match nul, le CS Hammam-lif occupe seul la troisième place avec 20 points, tandis que l’O.Béja est toujours lanterne rouge (10 points).

En poule A, le CS Korba s’est imposé en déplacement face à l’OC Kerkennah grâce à deux buts inscrits par Rabii Bouzid (24) et Jamil Khemir (26 sp). Un succès qui lui permet de rejoindre son adversaire du jour à la 7e place avec 15 points chacun.

Poule A :

Samedi :

OC Kerkennah – CS Korba 0-2

Vendredi:

AS Kasserine – Sfax RS 0-2

US Tataouine – ES Hammam-Sousse 2-1

EGS Gafsa – AS Marsa 1-0

AS Ariana – SS Zarzouna 1-0

Classement : PTS J

1. EGS Gafsa 27 13

2. AS Marsa 23 13

. Sfax RS 23 13

. US Tataouine 23 13

5. AS Kasserine 18 13

6. ES Hammam Sousse 16 13

7. OC Kerkennah 15 13

. CS Korba 15 13

9. AS Ariana 13 13

10. SS Zarzouna 7 13

Poule B:

Samedi :

O. Béja – CS Hammam-lif 1-1

Vendredi

AS Solimane – AS Djerba 2-0

SS Sfaxien – E.O. Sidi Bouzid 0-0

SC Ben Arous – CS Chebba 2-3

SA Menzel Bourguiba – Jendouba Sport 2-1

Classement : PTS J

1. SAM Bourguiba 22 13

2. EO Sidi Bouzid 21 13

3. CS Hammam-Lif 20 13

4. Jendouba Sport 19 13

5. SS Sfaxien 17 13

. CS Chebba 17 13

7. AS Solimane 16 13

8. SC Ben Arous 13 13

9. AS Djerba 12 13

10. O.Béja 10 13

NB: Six points ont été soustraits du total de l’Olympique de Béja en début de saison pour une sanction infligée au club nordiste par la FIFA.