Manchester United : Mourinho dément les rumeurs le donnant partant à la fin de saison

L’entraîneur portugais José Mourinho a démenti jeudi avec virulence vouloir quitter Manchester United à la fin de la saison, après des articles de la presse britannique évoquant une certaine lassitude du “Special One”.

“Si vous voulez parler des news, je dis +poubelle+. Je ne vois pas d’autre façon de décrire ces discussions”, a lancé l’entraîneur en conférence de presse avant le match de 3è tour de Coupe d’Angleterre contre Derby County vendredi soir.

“Si vous voulez me demander directement si je me vois la saison prochaine à Manchester United, et je suppose que vous le voulez, alors je réponds que je me vois ici. Et, comme je l’ai dit lors de mon arrivée, je partirai quand le club voudra que je parte, car je n’ai pas du tout l’intention de partir”, a précisé le Portugais.

Le manager s’est par ailleurs dit déterminé à rester et à porter les Red Devils “là où il doivent être”.

Mourinho est régulièrement apparu frustré ces dernières semaines, alors que son équipe à du mal à concurrencer son voisin Manchester City, qui mène la Premier League avec 15 points d’avance sur United. Le technicien lusitanien a notamment remis en cause la relative frilosité de son club sur le marché des transferts.